22 WNI dari Iran Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Hari Ini(Metrotvnews/Athiyya Nurul Firjatillah)

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) mulai memulangkan gelombang pertama Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran. Langkah evakuasi ini diambil pemerintah guna menjamin keselamatan para WNI di tengah situasi keamanan Timur Tengah yang kian tidak menentu.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menjelaskan bahwa terdapat 32 WNI yang masuk dalam tahap awal evakuasi ini. Sebanyak 22 orang dijadwalkan mendarat di Tanah Air pada Selasa (10/3), sementara 10 orang lainnya menyusul pada Rabu besok.

“Yang akan tiba hari ini adalah 22 WNI, besok akan tiba 10 WNI,” kata Heni saat dikonfirmasi pada Selasa (10/3).

Baca juga : Kemlu Evakuasi WNI dari Iran Secara Bertahap

Heni menjelaskan, WNI yang tiba hari ini menggunakan maskapai Turkish Airlines dengan jadwal kedatangan sekitar pukul 18.00 WIB. Perbedaan waktu kedatangan dalam evakuasi tahap pertama terjadi karena penyesuaian ketersediaan penerbangan dari Baku, Azerbaijan.

“Dengan turkish airlines tiba pukul 18.00 WIB kalau sesuai jadwal,” tambahnya.

Sementara itu, 10 WNI lainnya dijadwalkan tiba pada Rabu, 11 Maret 2026 dalam rangkaian evakuasi tahap pertama dengan waktu kedatangan yang sama seperti jadwal hari ini.

Baca juga : Kemenlu: Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Gempa Filipina

Secara keseluruhan, Heni menyebut terdapat 329 WNI yang berada di Iran. Sementara itu, jumlah WNI di kawasan Timur Tengah mencapai 519.042 orang. Kemlu menyatakan proses evakuasi akan dilakukan secara bertahap sembari terus memantau perkembangan situasi keamanan di Iran.

“Untuk di Iran, sebagaimana yang sudah sering disampaikan, ada 329 orang ya. Sebagian besar berada di kota Qom, sebagian besar merupakan pelajar atau mahasiswa yang sedang belajar di sana. Dan tentunya untuk data WNI ini terus kita pantau, terutama karena kita juga harus melihat tidak saja WNI yang sudah tinggal dan menetap di sana, tetapi juga ada WNI yang memang sedang datang ke Iran,” tambahnya.

Sekitar pukul 17.00 WIB area kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta telah dipadati awak media yang menunggu kedatangan para WNI dari Iran. Menteri Luar Negeri juga terlihat tiba di lokasi sekitar pukul 17.40 WIB dan langsung menuju area dalam bandara. (P-4)