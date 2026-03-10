Benarkah Adik PM Israel Iddo Netanyahu Tewas akibat Rudal Iran?

PM Israel Benjamin Netanyahu.(Dok. jpost/Kantor PM Israel)

GELOMBANG disinformasi melanda ruang digital menyusul eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Iran pada Maret 2026. Salah satu kabar yang paling menyita perhatian adalah klaim tewasnya Iddo Netanyahu, adik kandung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang disebut menjadi korban serangan rudal Iran.

Berdasarkan pantauan tim redaksi pada Selasa (10/3/2026), narasi tersebut menyebar luas di platform media sosial X (dahulu Twitter) dengan menyertakan video bangunan yang dilalap api. Unggahan tersebut mengeklaim bahwa rudal balistik Iran menghantam langsung kediaman pribadi keluarga Netanyahu.

Verifikasi Fakta:

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Israel maupun militer (IDF) tidak memberikan konfirmasi mengenai adanya korban dari pihak keluarga Perdana Menteri. Media-media arus utama di Israel tetap melaporkan aktivitas rutin pemerintahan tanpa ada indikasi berkabung nasional terkait anggota keluarga PM.

Siapa Iddo Netanyahu?

Berbeda dengan kakaknya, Benjamin Netanyahu, Iddo Netanyahu adalah sosok yang jarang tampil di panggung politik praktis. Ia dikenal luas sebagai seorang dokter spesialis radiologi, penulis buku, dan penulis drama (playwright) yang disegani di Israel.

Iddo merupakan bungsu dari tiga bersaudara Netanyahu. Kakak tertuanya, Yonatan Netanyahu, merupakan pahlawan nasional Israel yang gugur dalam Operasi Entebbe pada tahun 1976. Para analis menilai, penggunaan nama Iddo dalam pemberitaan kali ini sengaja dilakukan untuk menyentuh sisi emosional publik Israel dengan mengaitkan memori sejarah keluarga tersebut.

Peringatan Redaksi: Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap penyebaran konten visual (foto/video) yang tidak terverifikasi di tengah situasi perang yang dinamis. Pastikan merujuk pada sumber berita resmi untuk menghindari terjebak dalam perang informasi.

Video Viral Ternyata di New Jersey

Narasi yang beredar di platform X menyertakan video kebakaran hebat yang diklaim sebagai rumah keluarga Netanyahu di Caesarea atau Tel Aviv. Faktanya, video tersebut adalah rekaman kebakaran di Galloway Township, New Jersey, Amerika Serikat, yang terjadi pada Februari 2026—jauh sebelum eskalasi serangan Iran dimulai.