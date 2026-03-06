Kemlu Evakuasi WNI dari Iran Secara Bertahap

Headline
KEMENTERIAN Luar Negeri atau Kemlu RI mulai melaksanakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran secara bertahap menyusul eskalasi ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah.
Pada tahap pertama, sebanyak 32 WNI dijadwalkan dipulangkan melalui jalur darat menuju Azerbaijan dengan mempertimbangkan dinamika keamanan yang sangat dinamis di lapangan.
"Rencana evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini. Dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi riil di lapangan," ujar Plt Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu, Henny Hamidah, kepada pewarta, Jumat (6/3).
Henny menjelaskan bahwa keputusan evakuasi dilakukan setelah melalui asesmen ketat oleh KBRI Teheran. Berdasarkan data Kemlu, terdapat 329 WNI yang menetap di Iran, dengan mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa yang berdomisili di Kota Qom.
Selain di Iran, pemerintah juga memantau ketat keselamatan lebih dari 519.000 WNI yang tersebar di berbagai negara di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi.
Selain langkah evakuasi, Kemlu telah membentuk Crisis Response Team untuk memantau kondisi riil setiap jam. Pemerintah juga fokus menangani WNI yang tertahan (stranded) di sejumlah bandara internasional akibat penutupan ruang udara dan disrupsi jadwal penerbangan.
Tim pemantauan khusus disiagakan selama 24 jam di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah dan Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz, Madinah untuk membantu jemaah umrah yang terdampak.
"Hingga saat ini, belum diterima laporan adanya WNI yang terdampak langsung oleh serangan. Yang terdampak saat ini adalah adanya WNI stranded karena pembatasan atau penutupan ruang udara, pengalihan rute penerbangan, serta ketidakpastian jadwal transportasi internasional," pungkas Henny.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kemlu, Santo Darmosumarto, menekankan bahwa pemerintah terus memprioritaskan perlindungan warga sipil di tengah ancaman ketidakpastian keamanan regional.
"Indonesia terus mengikuti dengan dekat eskalasi ketegangan yang saat ini terjadi di kawasan Timur Tengah, termasuk aksi saling serang yang melanggar kedaulatan beberapa negara yang terdampak. Ini menjadi penting karena situasi tersebut berpotensi untuk meningkatkan ketidakpastian keamanan, baik regional maupun global," tegas Santo.
Meski evakuasi di Iran telah dimulai, Santo menyebutkan bahwa pemerintah di negara-negara Timur Tengah lainnya umumnya belum mengeluarkan rekomendasi evakuasi bagi warga negara asing.
"Sebenarnya yang disampaikan oleh pemerintah setempat kepada seluruh warga negara mereka dan warga negara asing yang menetap di sana. Justru pemerintah-pemerintah tersebut menyampaikan tetap saja berada di rumah kalian dan tenang," tambahnya. (H-4)
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Puluhan ribu jemaah umrah Indonesia dilaporkan tertahan di berbagai bandara akibat eskalasi perang AS-Israel vs Iran yang menyebabkan penutupan wilayah udara dan konflik Timur Tengah.
Sugiono mengatakan dirinya telah menginstruksikan Duta Besar RI untuk Iran di Teheran agar menyiapkan berbagai opsi jika sewaktu-waktu evakuasi perlu dilakukan.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
ALI Murtado, 24, mahasiswa asal Indonesia, membagikan pengalamannya saat proses evakuasi dari Iran di tengah situasi genting akibat serangan Israel.
