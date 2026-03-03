KPK Ungkap OTT Bupati Pekalongan Terkait Proyek Outsourcing

Seorang wartawan memotret pintu ruangan Bupati Pekalongan yang telah disegel oleh KPK di Kantor Pemda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026)(ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan detail Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan praktik lancung dalam pengadaan tenaga alih daya (outsourcing) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa praktik dugaan korupsi ini tersebar di beberapa instansi daerah.

“Salah satunya terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi, ini diduga ada di beberapa dinas,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Budi menjelaskan lebih lanjut bahwa penyidik menemukan adanya indikasi kuat pengondisian pemenang tender dalam pengadaan tenaga ahli daya tersebut.

“Sejumlah pengadaan yang dilakukan di dinas-dinas pada Pemkab Lamongan prosesnya diduga diatur atau dikondisikan, sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang,” katanya.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.

Rentetan OTT KPK Sepanjang Tahun 2026

Kasus Bupati Pekalongan ini menambah panjang daftar operasi senyap yang dilakukan lembaga antirasuah sejak awal tahun 2026: