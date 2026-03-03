Daftar Kepala Daerah Terjerat Korupsi 2026 Bertambah, Bupati Pekalongan Diamankan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Fadia ditangkap bersama dua orang lainnya dan saat ini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.
"Dua pihak lainnya merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/3).
Budi menjelaskan bahwa Fadia beserta dua orang tersebut dibawa langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selain penangkapan di Semarang, tim penyidik lembaga antirasuah tersebut juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak lain di wilayah Kabupaten Pekalongan.
"Nanti kita tunggu perkembangannya, apakah kemudian dibutuhkan untuk juga turut serta dibawa ke Jakarta atau seperti apa? Nanti kami akan sampaikan perkembangannya," tambah Budi.
Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Tren Operasi Senyap 2026
Penangkapan Fadia Arafiq menambah panjang daftar kepala daerah dan pejabat publik yang terjerat OTT KPK sepanjang awal 2026. Tercatat, ini merupakan operasi kedelapan yang dilakukan KPK dalam tiga bulan pertama tahun ini:
Publik kini menanti keterangan resmi KPK terkait konstruksi perkara dan detail barang bukti yang diamankan dalam penangkapan Bupati Pekalongan ini. (Ant/P-2)
Penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa sejumlah pejabat setingkat kepala bagian dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Pekalongan.
KPK belum bersedia memberikan rincian lengkap karena tim di lapangan masih bekerja mengumpulkan bukti materiil.
