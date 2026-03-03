Daftar Kepala Daerah Terjerat Korupsi 2026 Bertambah, Bupati Pekalongan Diamankan

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (tengah) .(Antara-HO/Humas Pemkab Pekalongan)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Fadia ditangkap bersama dua orang lainnya dan saat ini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

"Dua pihak lainnya merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/3).

Budi menjelaskan bahwa Fadia beserta dua orang tersebut dibawa langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selain penangkapan di Semarang, tim penyidik lembaga antirasuah tersebut juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak lain di wilayah Kabupaten Pekalongan.

"Nanti kita tunggu perkembangannya, apakah kemudian dibutuhkan untuk juga turut serta dibawa ke Jakarta atau seperti apa? Nanti kami akan sampaikan perkembangannya," tambah Budi.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.

Tren Operasi Senyap 2026

Penangkapan Fadia Arafiq menambah panjang daftar kepala daerah dan pejabat publik yang terjerat OTT KPK sepanjang awal 2026. Tercatat, ini merupakan operasi kedelapan yang dilakukan KPK dalam tiga bulan pertama tahun ini:

Januari 2026: KPK mengamankan delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Selain itu, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berbeda.

Februari 2026: Serangkaian OTT menyasar proses restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, kasus importasi barang tiruan yang menyeret pejabat Bea Cukai, serta dugaan korupsi sengketa lahan yang melibatkan pimpinan Pengadilan Negeri Depok.

Maret 2026: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjadi kepala daerah terbaru yang diamankan dalam rangkaian operasi di Jawa Tengah.

Publik kini menanti keterangan resmi KPK terkait konstruksi perkara dan detail barang bukti yang diamankan dalam penangkapan Bupati Pekalongan ini. (Ant/P-2)