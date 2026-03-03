Bupati Pekalongan Kena OTT, KPK Segel Kantor Intansi Pemkab Pekalongan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah kantor intansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Tengah setelah operasi tangkap (OTT) tangan terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Selasa (3/3/2026) dini hari.
Pemantauan di lingkungan kantir intansi Pemkab Pekalongan, Selasa (3/3/2026) siang, selain kantor bupati, KPK juga menyegel ruang sekretaris daerah/Sekda serta lima kantor dinas. Yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Koperasi dan UKM, serta Kantor Satpol PP.
Terdapat segel berwarna putih berlogo KPK terpasang di pintu ruangan dengan tanggal 3 Maret 2026, lengkap dengan tanda tangan penyidik. Pascapenggeledahan, aktivitas di lingkungan Pemkab Pekalongan tetap berjalan seperti hari-hari biasanya.
Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU) sekretaris dinas, Budi Untoyo, memberikan arahan saat apel pagi kepada seluruh ASN, tenaga outsourcing, dan pegawai magang.
Semua pegawai diminta untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh situasi, serta tetap melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Area yang telah disegel diminta untuk dikosongkan dan tidak digunakan untuk aktivitas apa pun.
Sedangkan akses kerja pegawai diatur ulang agar pelayanan dan administrasi tetap berjalan tanpa melanggar prosedur penyegelan. Pelayanan kepada masyarakat diminta tetap dilakukan secara normal sesuai standar operasional prosedur.
Sedangkan di Polres Pekalongan Kota, sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan menjalani pemeriksaan di lantai dua gedung Mapolres. Sejumlah mobil dinas berplat nomor Pemkab Pekalongan terlihat terparkir. (H-4)
KPK bantah klaim Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tak paham aturan hukum karena latar belakang penyanyi dangdut.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
KPK banjir dukungan warga usai menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi proyek outsourcing senilai Rp46 miliar.
KPK ungkap perusahaan keluarga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kuasai proyek makan pasien di 3 RSUD.
KPK mengungkap bahwa staf dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq selalu mendokumentasikan pengambilan uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi melalui grup aplikasi WhatsApp.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menetapkan tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/3).
