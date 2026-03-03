Wanti-Wanti Hakim Praperadilan Yaqut: Tak Ada Suap dalam Persidangan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HAKIM Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026), hakim meminta para pihak untuk fokus sepenuhnya pada aspek pembuktian hukum.
Penegasan ini disampaikan Hakim Sulistyo guna menjaga integritas persidangan dan mencegah adanya upaya-upaya di luar koridor hukum.
"Terakhir, saya sampaikan kepada para pihak, persidangan ini tidak ada transaksional. Tidak ada suap, tidak ada gratifikasi, tidak ada pemberian janji uang atau barang. Penyelesaian perkara ini murni pembuktian.” ucap Hakim Sulistyo saat menutup persidangan.
Hakim Sulistyo mengingatkan kubu pemohon (Yaqut Cholil Qoumas) maupun termohon (KPK) untuk tidak melakukan tindakan menyimpang, seperti menghubungi perangkat peradilan demi memenangkan perkara. Ia juga mewanti-wanti adanya pihak luar yang mencatut nama hakim dengan janji kemenangan imbalan uang.
"Para pihak tidak perlu menghubungi orang pengadilan, pejabat pengadilan untuk minta dimenangkan. Tidak perlu. Begitupun sebaliknya, jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan hakim pemeriksa ini bisa memenangkan dengan imbalan sejumlah uang, saya pastikan itu penipuan, silahkan langsung dilaporkan ke Mahkamah Agung.” tegasnya.
Sementara pihak pemohon dari eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menyampaikan sejumlah permohonannya dalam persidangan kali ini. Sidang terdekat dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu, 4 Maret 2026 dengan agenda jawaban, replik dan duplik. (P-4)
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan optimisme tersebut kepada awak media di Jakarta pada Senin (9/3).
MANTAN Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku lega setelah mengikuti rangkaian sidang praperadilan yang diajukannya terkait penetapan status tersangka.
Mantan Penyidik KPK memberikan catatan kritis terkait prosedur penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
KPK optimistis hadapi praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. BPK tegaskan adanya kerugian negara dalam korupsi kuota haji di Kemenag. Cek faktanya!
Pihak Gus Yaqut mempertanyakan keabsahan perhitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar yang disampaikan KPK dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi kuota haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dalil kubu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut berupaya menghindari proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi kuota haji.
Tim Hukum Yaqut menyampaikan kesimpulan bahwa proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya seharusnya merujuk pada ketentuan KUHAP baru.
Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan prosedur
PN Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (11/3).
Tim kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas memaparkan 5 poin gugatan dalam sidang praperadilan, mulai dari prosedur audit BPK hingga legalitas penetapan tersangka
Mantan Penyidik KPK memberikan catatan kritis terkait prosedur penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
Simak rangkuman fakta dan keterangan ahli dari pihak pemohon maupun KPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait prosedur penetapan tersangka dan kerugian negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved