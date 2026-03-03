OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, sejumlah Pejabat Terperiksa Diberangkatkan ke Jakarta

Ilustrasi(Dok Istimewa)

SETELAH menjalani pemeriksaan di Polres Pekalongan Kota, sejumlah pejabat di Pemkab Pekalongan diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, keluarga mengantar pakaian ganti karena mereka diperiksa sejak pagi tanpa persiapan.

Pemantauan Media Indonesia Selasa (3/3) sore, suasana Polres Pekalongan Kota tetap berjalan seperti biasanya, sejak pagi tidak tidak ada yang berubah dengan sejumlah mobil dinas Pemkab Pekalongan tetap terparkir tidak bergerak, karena sejumlah pejabat masih menjalani pemeriksaan di lantai 2 dan tidak turun.

Beberapa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat keluar dari gedung Polres Pekalongan Kota dan memesan makanan melalui daring dan kemudian kembali masuk, sementara di depan kantor polres tersebut sejumlah ibu-ibu merupakan keluarga pejabat yang sedang menjalani pemeriksaan terlihat membawa koper berukuran cukup besar.

Baca juga : Bupati Pekalongan Kena OTT, KPK Segel Kantor Intansi Pemkab Pekalongan

Dengan wajah tegang dan berharap cemas, keluarga pejabat yang sedang menjalani pemeriksaan okeh penyidik KPK datang ke Polres Pekalongan Kota untuk mengantarkan pakaian, karena menurut rencana terperiksa ajan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan menyusul Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang sudah lebih dulu diangkut.

"Mengantarkan kiper berisi pakaian ganti untuk bapak, karena mau dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ujar seorang wanita tanpa mau mengungkapkan bapak yang dimaksud.

Para pejabat Pemkab Pekalongan yang masih menjalani pemeriksaan, menurut sore ini langsung dibawa ke Jakarta melalui jalur darat, sedangkan di sisi lain terlihat 5 mobil telah siap untuk membawa mereka. "Sore ini rencana diberangkatkan ke Jakarta, mereka tidak sempat pulang jadi pakaian ganti diantarjan keluarga masing-masing," ujar seorang anggota kepolisian.

Baca juga : Buntut OTT Pekalongan Fadia Arafiq, Gubernur Jawa Tengah Minta Kepala Daerah Bersih dan tidak Melanggar Hukum

Kepala Polres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi membenarkan pemeriksaan oleh KPK di aula lantai 2 terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan. "Kami hanya melakukan pengamanan dan meminjamkan aula untuk pemeriksaan dilakukan sejak Selasa (3/3) dini hari," tambahnya.

Polres Pekalongan Kota, ungkap Riki Yariandi, dihubungi tim KPK untuk meminjam aula yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Pemkab Pekalongan atas kasus dugaan korupsi, karena ada kekhawatiran potensi resistensi atau kerawanan jika pemeriksaan dilakukan di lokasi lain.

Ditanya tentang siapa saja yang diperiksa, menurut Riki Yariandi, seperti Sekda Kabupaten Pekalongan, kepala dinas hingga Camat, namun tidak mengetahui secara persis detail pemeriksaan dan status hukumnya, sehingga tidak dapat menjelaskan lebih jauh lagi.(H-2)