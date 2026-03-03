OTT Bupati Pekalongan, Gubernur Jateng Tekankan Pentingnya Birokrasi Bersih

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi.(Dok. MI)

SETELAH Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menegaskan pentingnya menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas. Luthfi mengatakan OTT Bupati Pekalongan harus jadi pelajaran bagi pemimpin daerah lain di Jateng.

“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan good governance,” ujar Luthfi usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (3/3).

Luthfi mengaku telah mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar menjaga integritas serta tidak melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan pemerintahan.

“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum,” tegasnya.

OTT Terkait Dugaan Suap Proyek

Sebagai informasi, KPK sebelumnya mengamankan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan dan ajudannya dalam OTT di Semarang. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ketiganya kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Peristiwa OTT Bupati Pekalongan ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (H-3)