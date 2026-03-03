Fakta-fakta OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq: Profil, Karier Politik, dan Rincian Harta LHKPN 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq terkena operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (3/3). Fadia merupakan sosok populer yang baru saja memulai periode keduanya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025 lalu.
“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satunya Bupati,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut Budi mengatakan Fadia Arafiq saat ini dalam proses dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih lanjut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan statusnya sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penindakan mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. "Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak, salah satunya Bupati," ujar Budi. Selain sang Bupati, beberapa pejabat Pemkab Pekalongan juga dikabarkan turut diperiksa di Mapolres Pekalongan Kota sebelum diboyong ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Fadia Arafiq, yang memiliki nama lahir Laila Fathiah, lahir di Jakarta pada 23 Mei 1978. Ia bukan orang baru di mata publik Indonesia. Berikut adalah perjalanan kariernya:
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan per Maret 2026, total kekayaan Fadia Arafiq mencapai Mata Uang Rupiah 85,6 Miliar. Angka ini menjadikannya salah satu kepala daerah terkaya di Jawa Tengah.
|Jenis Aset
|Nilai Estimasi
|Tanah & Bangunan (26 Titik)
|Rp74.290.000.000
|Alat Transportasi & Mesin
|Rp1.180.000.000
|Harta Bergerak Lainnya
|Rp3.020.000.000
|Kas & Setara Kas
|Rp10.333.500.000
|Total Kekayaan (Setelah Utang)
|Rp85.623.500.000
Aset properti Fadia tersebar luas di lokasi-lokasi strategis seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Bogor, Semarang, hingga Badung, Bali. Koleksi kendaraannya mencakup Toyota Alphard tahun 2023 yang menjadi aset transportasi termahalnya. (H-4)
KPK bantah klaim Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tak paham aturan hukum karena latar belakang penyanyi dangdut.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
KPK banjir dukungan warga usai menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi proyek outsourcing senilai Rp46 miliar.
KPK ungkap perusahaan keluarga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kuasai proyek makan pasien di 3 RSUD.
KPK bantah klaim Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tak paham aturan hukum karena latar belakang penyanyi dangdut.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
KPK banjir dukungan warga usai menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi proyek outsourcing senilai Rp46 miliar.
KPK ungkap perusahaan keluarga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kuasai proyek makan pasien di 3 RSUD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved