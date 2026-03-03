Rekam Jejak Politik Keluarga A. Rafiq dan Kaitannya dengan OTT Bupati Pekalongan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BUPATI Pekalongan Fadia A. Rafiq terjaring terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa, 3 Maret 2026. Apa hubungan keluarga mendiang pedangdut legendaris A. Rafiq dengan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq?
Keluarga ini mengonversi popularitas hiburan menjadi modal politik yang kuat. Berikut rekam jejak tokoh-tokoh utamanya:
KPK melakukan OTT di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari, 3 Maret 2026. Juru Bicara KPK mengonfirmasi bahwa Bupati Pekalongan adalah salah satu pihak utama yang diamankan.
Pasca-penangkapan, Fadia langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum dalam waktu 1x24 jam.
Berdasarkan LHKPN terbaru (Maret 2025), Fadia tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar Rp85,6 miliar. Asetnya didominasi oleh 26 bidang tanah dan bangunan senilai Rp74,2 miliar yang tersebar di berbagai lokasi strategis di Indonesia. (H-4)
OTT KPK terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bukan hanya menyoroti dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, tetapi juga mengungkap besarnya total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp85,62 miliar, berdasarkan LHKPN terakhir yang disampaikan pada Maret 2025.
Herdiansyah menekankan bahwa seorang politisi seharusnya menempuh karier dari bawah untuk diasah cara berpikirnya, termasuk pengetahuan terkait praktik politik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel usaha salon, restoran, hingga sejumlah mobil di rumah dinas yang diduga milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Zaenur juga mengkritik kondisi internal partai politik saat ini yang dinilainya sebagai institusi paling tidak demokratis dalam sistem demokrasi Indonesia.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan OTT Bupati Pekalongan harus jadi pelajaran bagi pemimpin daerah lain di Jateng.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh kepala daerah di wilayahnya menjaga integritas dan tidak melanggar hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan bahwa lebih dari satu orang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dalam operasi tangkap tangan (OTT).
kuasa hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menilai penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap klien mereka tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti.
Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan prosedur
Mahfud MD, memberikan tanggapan mengenai proses hukum kasus kuota tambahan haji 2024.
PN Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (11/3).
