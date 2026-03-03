Rekam Jejak Politik Keluarga A. Rafiq dan Kaitannya dengan OTT Bupati Pekalongan

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq(Instagram/@kab_pekalongan)

BUPATI Pekalongan Fadia A. Rafiq terjaring terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa, 3 Maret 2026. Apa hubungan keluarga mendiang pedangdut legendaris A. Rafiq dengan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq?

Peta Kekuatan Politik Keluarga A. Rafiq

Keluarga ini mengonversi popularitas hiburan menjadi modal politik yang kuat. Berikut rekam jejak tokoh-tokoh utamanya:

Fadia A. Rafiq (Putri Sulung): Tokoh paling berpengaruh dalam birokrasi keluarga. Ia menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan (2011–2016) dan kemudian memenangkan Pilkada sebagai Bupati Pekalongan periode 2021–2024. Ia terpilih kembali untuk periode kedua (2025–2030) bersama Sukirman (PKB).

Fahd El Fouz / Fahd A. Rafiq (Putra): Pengatur strategi di balik layar yang pernah menjabat Ketua Umum KNPI dan Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Golkar. Namun, rekam jejaknya dibayangi kasus korupsi dana DPID dan pengadaan Al-Quran di masa lalu.

Dr. dr. Farabi El Fouz A. Rafiq (Putra): Seorang dokter spesialis anak yang menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok. Ia adalah anggota DPRD Jawa Barat periode 2024–2029 dan menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Golkar di DPRD Jabar.

Ranny Fahd A. Rafiq (Menantu/Istri Fahd): Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok & Kota Bekasi). Ia duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan.

dr. Ririn Farabi A. Rafiq (Menantu/Istri Farabi): Aktif dalam kontestasi politik di Kota Depok, memperkuat eksistensi keluarga di wilayah eksekutif daerah penyangga.

KPK melakukan OTT di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari, 3 Maret 2026. Juru Bicara KPK mengonfirmasi bahwa Bupati Pekalongan adalah salah satu pihak utama yang diamankan.

Pasca-penangkapan, Fadia langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum dalam waktu 1x24 jam.

Berdasarkan LHKPN terbaru (Maret 2025), Fadia tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar Rp85,6 miliar. Asetnya didominasi oleh 26 bidang tanah dan bangunan senilai Rp74,2 miliar yang tersebar di berbagai lokasi strategis di Indonesia. (H-4)