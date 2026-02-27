14 Saksi Diperiksa, KPK Telusuri Perintah Setoran ke Bupati Sudewo

Mantan Bupati Pati Sudewo(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 14 saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan penyerahan uang melalui koordinator kepala desa.

“Saksi didalami soal penyerahan uang atas perintah Bupati (Sudewo) melalui koordinator kepala desa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Jumat (27/2).

Selain itu, para saksi juga dimintai keterangan terkait proses dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa tahun 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Ke-14 saksi tersebut terdiri atas UNM selaku calon Sekretaris Desa Gadu, SR selaku calon Kepala Seksi Tata Usaha Desa Gadu, KUN selaku calon Kasi Perencanaan Desa Gadu, AF selaku calon Kepala Urusan Keuangan Desa Perdopo, serta SEW selaku calon Kasi Perencanaan Desa Perdopo.

Saksi lainnya yakni ISM selaku Kepala Desa Purworejo, SUG selaku Kepala Desa Tambakharjo, AU selaku Kepala Desa Sumbersari, WI selaku Kepala Desa Sekarjalak, MZ selaku Kepala Desa Wonosekar, SUK selaku Kepala Desa Sumberagung, KUS selaku Kepala Desa Sumbersari, SUG selaku Kepala Desa Banyuurip, serta EK selaku Kasi Pelayanan Desa Sumberejo.

Seluruh saksi diperiksa di Polrestabes Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis, 26 Februari 2026.

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sudewo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sehari kemudian, 20 Januari 2026, Sudewo bersama tujuh orang lainnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Keempat tersangka tersebut adalah Sudewo (SDW), Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION), serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN).

Selain perkara tersebut, KPK juga menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

(Ant/P-4)