KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka, Sebut Bukti sudah Cukup!

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat menuntaskan hasil Operasi Tangkap Tanggan (OTT) di Kabupaten Cilacap. Lembaga antirasuah resmi menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.
Tidak hanya sang Bupati, penyidik KPK juga menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap, Sadmoko (SAD), ke dalam pusaran kasus yang sama. Keduanya diduga kuat terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
“KPK kemudian menetapkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka,” tegas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3).
Asep memastikan bahwa status tersangka ini disematkan setelah tim penyidik menemukan kecukupan alat bukti yang sah melalui gelar perkara (ekspose). Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, duet pimpinan eksekutif Cilacap ini langsung dipakaikan rompi oranye.
“Keduanya ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Maret 2026 sampai dengan 2 April 2026,” tambah Asep.
Syamsul dan Sadmoko kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Merah Putih. Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam skandal pemerasan ini.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi tata kelola pemerintahan di Cilacap, mengingat dua jabatan tertinggi di birokrasi daerah tersebut kini harus berurusan dengan hukum secara bersamaan. (Z-10)
KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka pemerasan Rp610 juta dari 23 dinas untuk bagi-bagi THR Forkopimda.
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman tercatat memiliki kekayaan bersih sekitar Rp12,03 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 orang dari total 27 pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap.
KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Simak profil lengkap dan karier politiknya di sini.
SETELAH OTT KPK di Cilacap, Jawa Tengah, para pejabat Pemkab Cilacap termasuk Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama pejabat lainnya diperiksa di Satreskrim Polresta Banyumas.
