Kena OTT KPK, Bupati Cilacap Punya Harta Rp12 Miliar

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman(Antara)

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman tercatat memiliki kekayaan bersih sekitar Rp12,03 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025. Kekayaan tersebut menjadi sorotan setelah ia diamankan dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat.

Berdasarkan laporan LHKPN, sebagian besar aset Syamsul berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Cilacap.

Beberapa aset utama yang tercatat antara lain:

Tanah dan bangunan seluas 3.234 meter persegi senilai sekitar Rp8 miliar

Tanah seluas 140 meter persegi dengan nilai sekitar Rp150 juta

Selain aset properti, Syamsul juga memiliki sejumlah kendaraan dengan total nilai sekitar Rp1,4 miliar. Kendaraan tersebut terdiri dari:

Toyota minibus tahun 2021 senilai Rp900 juta

Toyota SUV tahun 2024 senilai Rp500 juta

Harta bergerak lainnya senilai Rp360 juta

Kas dan setara kas sebesar Rp1,29 miliar.

Harta lain senilai Rp1,05 miliar yang tercantum dalam laporan kekayaannya.

Jika seluruh aset tersebut dijumlahkan, total kekayaan Syamsul mencapai Rp12,25 miliar. Setelah dikurangi utang sebesar Rp215,61 juta, nilai kekayaan bersihnya menjadi sekitar Rp12,03 miliar.

Perjalanan Karier

Syamsul Auliya Rachman lahir pada 30 November 1985 dan merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ia memulai karier sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Kasi Trantibum Kecamatan Kedungreja pada 2012 serta Kasubag Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Cilacap pada 2013.

Syamsul juga pernah menjadi ajudan Bupati Cilacap sebelum akhirnya masuk ke dunia politik.

Pada 2017-2022, ia menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap mendampingi Tatto Suwarto Pamudji.

Dalam Pilkada 2024, ia maju sebagai calon bupati bersama Ammy Amaliya Fatma dan berhasil memenangkan pemilihan dengan 414.533 suara, sehingga menjabat sebagai Bupati Cilacap periode 2024-2029.

Penangkapan Syamsul Auliya Rachman dilakukan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat. Meski KPK telah memastikan penangkapan tersebut, hingga kini lembaga antirasuah itu belum mengungkap secara rinci perkara korupsi yang menjerat Bupati Cilacap tersebut.