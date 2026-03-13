Bupati dan Pejabat Cilacap yang Kena OTT KPK Diperiksa di Polresta Banyumas 

Polresta Banyumas tepat para pejabat terjerat OTT KPK di Cilacap diperiksa.(Dok. MI)

SETELAH operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Cilacap, Jawa Tengah, para pejabat Pemkab Cilacap termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama pejabat lainnya diperiksa di Satreskrim Polresta Banyumas.

Para pihak yang terjaring bersama dengan OTT Bupati Cilacap dibawa dengan menggunakan bus dari Cilacap. Ada puluhan orang di dalam. Rombongan tersebut sampai di Polresta Banyumas jam 16.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Media Indonesia, beberapa pejabat tampak berada di lingkungan Satreskrim Polresta Banyumas. Di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Satmoko Danardono, yang terlihat melaksanakan salat Ashar di masjid Polresta Banyumas.

Selain Sekda, sejumlah kepala dinas juga terlihat di lokasi, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Buddy Haryanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Heru Kurniawan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Oktrivianto Subekti, serta Kepala Dinas Sosial dr Ichlas Riyanto.

Seorang sumber di Polresta Banyumas yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa Bupati Cilacap bersama beberapa pejabat lain juga turut dibawa ke lokasi tersebut. Mereka disebut datang menggunakan sebuah bus bernomor polisi R 7127 OT.

Hingga Jumat malam, Bupati dan pejabat lainnya masih diperiksa. (H-3)