Sempat Menyeberang ke Cilacap, Warga Tangkap Napi yang Kabur dari Nusakambangan

SEORANG narapidana dilaporkan sempat melarikan diri dari kawasan penjara di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Senin (9/3) malam. Napi tersebut berhasil menyeberang ke daratan Cilacap, tetapi berhasil ditangkap oleh warga Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah.

Wari, warga Kelurahan Kutawaru, mengatakan kejadian itu diperkirakan berlangsung sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu, narapidana tersebut menyeberang dari Nusakambangan menuju Dusun Ciperet, Kutawaru, melalui jalur laut dengan menggunakan perahu milik nelayan setempat.

Menurut Wari, nelayan yang berada di sekitar lokasi sempat diminta bahkan diduga dipaksa untuk mengantarkan pelaku menyeberang ke Kutawaru saat warga tengah menjalankan salat tarawih.

“Sekitar pukul 19.30 WIB, saat warga sedang tarawih, ada nelayan yang diminta menyeberangkan dari Nusakambangan ke Kutawaru,” ujarnya, Selasa (10/3).

Ia menambahkan, narapidana tersebut sempat mengaku membawa senjata tajam yang biasa dipakai untuk berkebun di Nusakambangan. Hal itu disampaikan sebagai bentuk ancaman jika nelayan tidak bersedia menyeberangkannya.

“Dia bilang membawa senjata tajam yang dipakai untuk berkebun di Nusakambangan. Itu disampaikan supaya nelayan mau menyeberangkan,” katanya.

Wari menyebut, hanya satu nelayan yang akhirnya mengantarkan narapidana tersebut menyeberang. Sementara nelayan lainnya mengikuti dari jarak tertentu untuk memastikan situasi tetap aman.

Setelah tiba di dermaga Ciperet, pelaku langsung melarikan diri dengan menyusuri pematang sawah. Ia kemudian terlihat menuju jalan raya sebelum kembali masuk ke area pekarangan rumah warga.

Warga yang mengetahui keberadaan orang mencurigakan itu kemudian melakukan pengepungan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap di belakang salah satu rumah warga sekitar pukul 20.15 WIB.

Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan narapidana tersebut berasal dari Solo. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai identitas lengkap maupun kronologi detail pelariannya.

Kasi Humas Polresta Cilacap, Ipda Galih Soecahyo, membenarkan adanya narapidana yang sempat kabur dari Pulau Nusakambangan. Warga yang curiga dengan seseorang yang masih mengenakan pakaian tahanan kemudian mengamankannya.

“Warga sudah lebih dulu mendengar kabar ada napi kabur. Saat melihat orang mencurigakan yang masih memakai baju napi, warga langsung mengamankan dan menanyakannya. Ternyata benar yang bersangkutan adalah napi yang melarikan diri,” jelas Galih.

Setelah diamankan, narapidana tersebut selanjutnya dibawa oleh polisi bersama petugas Lapas Nusakambangan ke Dermaga Sodong. Berdasarkan informasi, napi tersebut diketahui melarikan diri dari Lapas Nirbaya Nusakambangan. (LD)