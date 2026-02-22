Prabowo Klaim Perjanjian Dagang dengan AS Menguntungkan

Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan saat KTT Dewan Perdamaian (BoP) di Donald J. Trump US Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026)(ANTARA FOTO/HO-Setpres)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan perundingan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai titik temu yang dinilai saling menguntungkan.

Menurutnya, proses negosiasi yang berlangsung cukup panjang akhirnya menghasilkan kesepahaman di antara kedua negara.

"Kita bahas masalah perdagangan di antara dua negara. Perundingan sudah cukup lama, artinya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati saya kira bagus ya," ujar Prabowo dikutip pada Minggu (22/2).

Meski demikian, dinamika kebijakan tarif di AS masih menjadi perhatian. Presiden menyinggung putusan Supreme Court Amerika Serikat terkait kebijakan tarif yang berpotensi memengaruhi arah perdagangan.

Ia menegaskan Indonesia memilih menghormati proses politik domestik di AS sembari menyiapkan berbagai langkah antisipatif. "Kita siap menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, kita lihat perkembangannya," kata Prabowo.

Terkait kebijakan tarif sementara sebesar 10%, Kepala Negara menilai kondisi tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima. "Saya kira menguntungkan ya. Kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan," tambahnya.

Di luar isu tarif, Prabowo juga mengungkapkan pertemuannya dengan sejumlah pimpinan perusahaan investasi global. Ia mengklaim respons pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia cukup positif.

"Mereka menyampaikan mereka sangat tertarik sama Indonesia, mereka confident, mereka lihat iklimnya membaik terus, mereka positif terhadap ekonomi kita," pungkas Prabowo. (P-4)

