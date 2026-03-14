Iran Klaim Hancurkan Markas Komandan AS dan Israel dengan Drone serta Rudal

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) menyatakan bahwa angkatan bersenjata Iran telah melancarkan serangan terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi markas komandan Israel dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Fars News Agency pada Jumat (13/3), IRGC menyebut sekitar 10 lokasi perlindungan dan titik strategis di wilayah Israel serta tiga lokasi yang digunakan pasukan Amerika Serikat telah menjadi sasaran serangan.

“Sekitar 10 tempat perlindungan dan lokasi di wilayah pendudukan serta tiga lokasi perkumpulan dan tempat perlindungan AS di wilayah tersebut telah diidentifikasi dan diserang,” demikian pernyataan IRGC.

Menurut pernyataan tersebut, pasukan Iran menggunakan drone dan rudal untuk menyerang beberapa lokasi di Israel. Serangan dilaporkan menargetkan tujuh lokasi di Tel Aviv, dua target di kota Rishon LeZion di selatan Tel Aviv, serta satu target di kota Shoham. Selain itu, Iran juga disebut menyerang beberapa fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Target tersebut antara lain Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Arab Saudi, serta pangkalan militer AS di Baghdad dan Erbil di Irak.

Serangan tersebut disebut sebagai respons Iran atas serangan sebelumnya yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan di Teheran serta korban sipil, dan juga disebut menyebabkan gugurnya Ali Khamenei.

Sebagai balasan, Iran kemudian meluncurkan serangan terhadap wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di berbagai wilayah Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel sebelumnya menyatakan serangan terhadap Iran dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman yang mereka nilai berasal dari program nuklir Iran. Namun, dalam perkembangan selanjutnya kedua negara juga menyebut tujuan mereka terkait perubahan kekuasaan di Iran.