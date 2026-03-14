Spesifikasi USS Abraham Lincoln: Kota Terapung Nuklir di Laut Arab

Headline
DI tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah pada Maret 2026, USS Abraham Lincoln (CVN-72) kembali menjadi sorotan dunia. Kapal induk kelas Nimitz bertenaga nuklir ini tidak hanya sekadar simbol kekuatan militer Amerika Serikat, tetapi juga merupakan 'kota terapung' dengan teknologi paling mutakhir yang saat ini beroperasi di Laut Arab dalam misi Operation Epic Fury.
Dibuat oleh Newport News Shipbuilding, USS Abraham Lincoln memiliki dimensi yang melampaui imajinasi kapal perang konvensional. Berikut detail spesifikasi utamanya per Maret 2026:
|Fitur
|Detail Spesifikasi
|Panjang Keseluruhan
|332,8 meter
|Berat Benaman
|104.300 ton (beban penuh)
|Sistem Penggerak
|2 Reaktor Nuklir Westinghouse A4W
|Kecepatan
|Lebih dari 30 knot (56+ km/jam)
|Kapasitas Pesawat
|85 - 90 Pesawat dan Helikopter
|Awal Kapal
|Sekitar 5.680 personel (termasuk air wing)
Salah satu keunggulan utama USS Abraham Lincoln di tahun 2026 yaitu integrasi penuh F-35C Lightning II. Ini menjadikannya salah satu kapal induk pertama yang mampu mengoperasikan jet tempur siluman generasi kelima dari dek kapal, memberikan keunggulan taktis dalam menembus radar lawan.
Selain F-35C, kapal ini membawa komposisi mematikan dari:
Untuk melindungi dirinya dari serangan rudal dan drone, Lincoln dilengkapi dengan sistem pertahanan berlapis:
1. Berapa lama USS Abraham Lincoln bisa bertahan tanpa isi bahan bakar?
Berkat dua reaktor nuklirnya, kapal ini bisa beroperasi selama 20 hingga 25 tahun tanpa perlu mengisi ulang bahan bakar nuklir.
2. Di mana lokasi USS Abraham Lincoln sekarang?
Berdasarkan data terbaru Maret 2026, kapal ini berada di Laut Arab untuk mendukung stabilitas maritim internasional.
3. Apa hubungan USS Abraham Lincoln dengan Indonesia?
Kapal ini memiliki sejarah emosional dengan Indonesia. Pada 2004, USS Abraham Lincoln menjadi pilar utama bantuan kemanusiaan saat tragedi Tsunami Aceh. (I-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved