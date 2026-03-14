Spesifikasi USS Abraham Lincoln: Kota Terapung Nuklir di Laut Arab

USS Abraham Lincoln.(NDTV)

DI tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah pada Maret 2026, USS Abraham Lincoln (CVN-72) kembali menjadi sorotan dunia. Kapal induk kelas Nimitz bertenaga nuklir ini tidak hanya sekadar simbol kekuatan militer Amerika Serikat, tetapi juga merupakan 'kota terapung' dengan teknologi paling mutakhir yang saat ini beroperasi di Laut Arab dalam misi Operation Epic Fury.

Spesifikasi Teknis: Monster Baja Kelas Nimitz

Dibuat oleh Newport News Shipbuilding, USS Abraham Lincoln memiliki dimensi yang melampaui imajinasi kapal perang konvensional. Berikut detail spesifikasi utamanya per Maret 2026:

Fitur Detail Spesifikasi Panjang Keseluruhan 332,8 meter Berat Benaman 104.300 ton (beban penuh) Sistem Penggerak 2 Reaktor Nuklir Westinghouse A4W Kecepatan Lebih dari 30 knot (56+ km/jam) Kapasitas Pesawat 85 - 90 Pesawat dan Helikopter Awal Kapal Sekitar 5.680 personel (termasuk air wing)

Teknologi Air Wing of the Future

Salah satu keunggulan utama USS Abraham Lincoln di tahun 2026 yaitu integrasi penuh F-35C Lightning II. Ini menjadikannya salah satu kapal induk pertama yang mampu mengoperasikan jet tempur siluman generasi kelima dari dek kapal, memberikan keunggulan taktis dalam menembus radar lawan.

Baca juga : Dino Patti Djalal Desak Trump Hentikan Serangan Iran dan Provokasi Perang

Selain F-35C, kapal ini membawa komposisi mematikan dari:

F/A-18E/F Super Hornet: Tulang punggung serangan udara.

EA-18G Growler: Spesialis peperangan elektronik.

E-2D Hawkeye: Sistem peringatan dini dan kontrol udara (AWACS).

MH-60R/S Seahawk: Helikopter untuk misi anti-kapal selam dan penyelamatan.

Informasi Terkini: Per 12 Maret 2026, USS Abraham Lincoln dilaporkan tetap beroperasi penuh di Laut Arab meskipun sempat muncul klaim serangan dari pihak luar. Kapal ini dikawal oleh Destroyer Squadron 21, termasuk USS Spruance dan USS Michael Murphy.

Sistem Pertahanan dan Radar

Untuk melindungi dirinya dari serangan rudal dan drone, Lincoln dilengkapi dengan sistem pertahanan berlapis:

RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM): Untuk pertahanan jarak pendek. Mk 29 ESSM: Rudal permukaan-ke-udara jarak menengah. Phalanx CIWS: Kanon otomatis 20mm untuk menghancurkan ancaman yang mendekat di radius kritis. Radar AN/SPQ-9B: Teknologi terbaru untuk mendeteksi target kecil yang bergerak cepat di permukaan laut.

Baca juga : Harga Rudal Tomahawk Tembus Rp42 Miliar, Biaya Perang AS di Iran Meroket

People Also Ask (FAQ)

1. Berapa lama USS Abraham Lincoln bisa bertahan tanpa isi bahan bakar?

Berkat dua reaktor nuklirnya, kapal ini bisa beroperasi selama 20 hingga 25 tahun tanpa perlu mengisi ulang bahan bakar nuklir.

2. Di mana lokasi USS Abraham Lincoln sekarang?

Berdasarkan data terbaru Maret 2026, kapal ini berada di Laut Arab untuk mendukung stabilitas maritim internasional.

3. Apa hubungan USS Abraham Lincoln dengan Indonesia?

Kapal ini memiliki sejarah emosional dengan Indonesia. Pada 2004, USS Abraham Lincoln menjadi pilar utama bantuan kemanusiaan saat tragedi Tsunami Aceh. (I-2)