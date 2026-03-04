Mengenal Selat Hormuz: Lokasi, Sejarah, dan Nilai Strategis Ekonomi

Headline
SELAT Hormuz sering dijuluki sebagai urat nadi energi dunia. Julukan ini bukan tanpa alasan. Sebagai jalur sempit yang menghubungkan produsen minyak raksasa di Timur Tengah dengan pasar global, stabilitas selat ini menjadi penentu napas ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia.
Di tengah ketegangan geopolitik Maret 2026, memahami posisi dan nilai strategis Selat Hormuz menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Apalagi kini Iran menutup Selat Hormuz dan akan menyerang kapal-kapal yang melewatinya.
Secara geografis, Selat Hormuz adalah jalur air sempit yang memisahkan antara Iran di sisi utara dan Oman (Semenanjung Musandam) serta Uni Emirat Arab di sisi selatan. Selat ini merupakan satu-satunya pintu keluar masuk dari Teluk Persia menuju Teluk Oman, yang kemudian menyambung ke Samudra Hindia.
Meskipun terlihat luas di peta, jalur pelayaran efektif di Selat Hormuz sebenarnya sangat terbatas. Lebar total selat ini memang mencapai 33 hingga 95 kilometer.
Namun jalur yang aman dilalui oleh kapal tanker raksasa (VLCC) hanya selebar 3 kilometer untuk setiap arah (masuk dan keluar), dipisahkan oleh zona penyangga selebar 3 kilometer. Keterbatasan ruang navigasi inilah yang membuat Selat Hormuz sangat rentan terhadap blokade militer maupun kecelakaan maritim.
Nama Hormuz memiliki akar sejarah yang dalam. Beberapa literatur menyebutkan nama ini berasal dari Kerajaan Hormuz yang berkuasa pada abad ke-10 hingga ke-17. Namun, data sejarah lain menunjukkan bahwa Raja Shapur II dari Kekaisaran Sasaniyah (309-379 M) menamai selat ini sebagai penghormatan kepada ibunya, Ifra Hormizd.
Sejak zaman kuno, selat ini menjadi gerbang perdagangan barang mewah seperti sutra, rempah-rempah, dan logam mulia yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Namun, wajah Selat Hormuz berubah total pada abad ke-20 setelah penemuan cadangan minyak raksasa di kawasan Teluk. Sejak saat itu, kepentingan global bergeser dari sekadar jalur dagang menjadi masalah keamanan energi nasional bagi negara-negara besar.
Sekitar 20 juta barel minyak mentah melintasi selat ini setiap hari yang mewakili hampir seperlima dari total konsumsi minyak dunia.
Nilai strategis Selat Hormuz terletak pada volume komoditas yang melintasinya. Berdasarkan data Maret 2026, sekitar 20% hingga 25% dari total konsumsi minyak dunia melewati jalur ini. Selain minyak mentah, hampir 20% pasokan gas alam cair (LNG) global, terutama dari Qatar, juga bergantung pada selat ini.
Bagi negara-negara Asia seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan, Selat Hormuz ialah jalur hidup. Lebih dari 80% minyak yang melalui selat ini dikirim ke pasar Asia. Gangguan sedikit saja pada jalur ini akan memicu efek domino yang instan bagi industri manufaktur dan transportasi global.
Indonesia, meskipun berada jauh dari Timur Tengah, sangat merasakan dampak dari dinamika di Selat Hormuz. Sebagai negara net importir minyak, kenaikan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan di selat ini langsung menekan fiskal negara.
Sebagai contoh, pada Maret 2026, ketika isu penutupan selat mencuat, harga minyak Brent melonjak ke level US$84 per barel. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah tertekan hingga menyentuh angka 16.921 per dolar AS.
Pemerintah Indonesia pun harus bersiaga dengan stok BBM nasional yang hanya cukup untuk sekitar 20 hari. Data ini menunjukkan bahwa Selat Hormuz bukan sekadar masalah geografis, melainkan variabel penentu harga bahan bakar dan stabilitas ekonomi di SPBU-SPBU lokal Indonesia.
Selat Hormuz adalah titik paling krusial dalam peta geopolitik energi dunia. Kombinasi antara lokasi geografis yang sempit, sejarah panjang sebagai gerbang perdagangan, dan ketergantungan dunia pada minyak Timur Tengah menjadikannya wilayah yang paling diawasi di planet ini. Tanpa stabilitas di Selat Hormuz, ekonomi global akan menghadapi ketidakpastian yang bisa memicu krisis energi berkepanjangan.
