Dua Perisai Lincoln: USS Spruance dan USS Michael Murphy di Laut Arab

USS Michael Murphy.(Youtube Surface Warrior)

DALAM formasi tempur Carrier Strike Group (CSG) 72 di Laut Arab per Maret 2026, dua kapal perusak rudal (destroyer) kelas Arleigh Burke, USS Spruance (DDG-111) dan USS Michael Murphy (DDG-112), menjadi tembok pertahanan utama bagi kapal induk USS Abraham Lincoln. Meski keduanya merupakan varian Flight IIA, terdapat beberapa perbedaan krusial pada sistem sensor dan persenjataan yang membuat keduanya saling melengkapi.

Spesifikasi Utama: Sang Penghancur Kelas Arleigh Burke

Keduanya dirancang sebagai kapal multimisi yang mampu melakukan peperangan antiudara (AAW), antikapal selam (ASW), dan antipermukaan (ASuW). Berikut tabel spesifikasi teknis keduanya:

Karakteristik USS Spruance (DDG-111) USS Michael Murphy (DDG-112) Tipe/Varian Arleigh Burke Flight IIA Arleigh Burke Flight IIA (Final) Displacement 9.200 Ton 9.200 Ton Panjang 155,5 Meter 155,5 Meter Sistem Radar AN/SPY-1D(V) Aegis Baseline 9 AN/SPY-1D(V) Aegis Baseline 9 Senjata Utama 96-cell Mk 41 VLS 96-cell Mk 41 VLS Teknologi Khusus Laser ODIN (Optical Dazzling) Optimasi Kru & Hull Terakhir

Perbedaan Utama yang Perlu Diketahui

1. Sistem Laser ODIN pada USS Spruance

Salah satu perbedaan paling mencolok adalah kehadiran ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy) pada USS Spruance. Sistem ini merupakan senjata laser yang dirancang khusus untuk membutakan sensor pada drone (UAV) musuh. Di tengah maraknya serangan drone kamikaze di wilayah Laut Arab pada 2026, teknologi ini memberikan keuntungan bagi Spruance untuk melumpuhkan ancaman tanpa harus membuang rudal mahal.

2. Michael Murphy sebagai Final Flight IIA

USS Michael Murphy memegang predikat unik sebagai kapal terakhir dari varian Flight IIA sebelum Angkatan Laut AS beralih ke Flight III. Sebagai kapal penutup seri, Michael Murphy mendapatkan penyempurnaan pada tata letak internal dan efisiensi sistem kelistrikan yang sedikit lebih optimal dibandingkan kapal-kapal awal di kelasnya, termasuk Spruance.

3. Sejarah dan Nama Kapal

Kedua kapal ini membawa beban sejarah yang besar. USS Spruance dinamai dari Laksamana Raymond A. Spruance, pahlawan Pertempuran Midway.

Sementara USS Michael Murphy dinamai dari Letnan Michael P. Murphy, anggota Navy SEAL yang menerima Medal of Honor atas pengorbanannya di Afghanistan (Operasi Red Wings). Kisahnya diangkat dalam film Lone Survivor.

Status Operasional Terkini: Per 12 Maret 2026, kedua kapal ini dilaporkan terlibat dalam operasi pengawalan ketat di Laut Arab setelah kapal Iran mendekati formasi USS Abraham Lincoln. Salah satu kapal destroyer ini menggunakan meriam 5-inci Mark-45 untuk memberikan tembakan peringatan.

1. Apakah kedua kapal ini membawa rudal Tomahawk?

Ya, keduanya memiliki 96 sel peluncur vertikal (VLS) yang dapat diisi dengan campuran rudal Tomahawk untuk serangan darat, SM-2 untuk pertahanan udara, dan ESSM.

2. Di mana pangkalan utama kedua kapal ini?

USS Spruance berbasis di San Diego, California, sedangkan USS Michael Murphy berbasis di Pearl Harbor, Hawaii. Namun, saat ini keduanya tergabung dalam satu gugus tugas di Timur Tengah.

3. Apa keunggulan Flight IIA dibandingkan varian sebelumnya?

Varian Flight IIA menambahkan fasilitas hangar untuk dua helikopter MH-60R Seahawk, yang sangat meningkatkan kemampuan kapal dalam mendeteksi dan menghancurkan kapal selam musuh. (I-2)