Dua Perisai Lincoln: USS Spruance dan USS Michael Murphy di Laut Arab

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
DALAM formasi tempur Carrier Strike Group (CSG) 72 di Laut Arab per Maret 2026, dua kapal perusak rudal (destroyer) kelas Arleigh Burke, USS Spruance (DDG-111) dan USS Michael Murphy (DDG-112), menjadi tembok pertahanan utama bagi kapal induk USS Abraham Lincoln. Meski keduanya merupakan varian Flight IIA, terdapat beberapa perbedaan krusial pada sistem sensor dan persenjataan yang membuat keduanya saling melengkapi.
Keduanya dirancang sebagai kapal multimisi yang mampu melakukan peperangan antiudara (AAW), antikapal selam (ASW), dan antipermukaan (ASuW). Berikut tabel spesifikasi teknis keduanya:
|Karakteristik
|USS Spruance (DDG-111)
|USS Michael Murphy (DDG-112)
|Tipe/Varian
|Arleigh Burke Flight IIA
|Arleigh Burke Flight IIA (Final)
|Displacement
|9.200 Ton
|9.200 Ton
|Panjang
|155,5 Meter
|155,5 Meter
|Sistem Radar
|AN/SPY-1D(V) Aegis Baseline 9
|AN/SPY-1D(V) Aegis Baseline 9
|Senjata Utama
|96-cell Mk 41 VLS
|96-cell Mk 41 VLS
|Teknologi Khusus
|Laser ODIN (Optical Dazzling)
|Optimasi Kru & Hull Terakhir
Salah satu perbedaan paling mencolok adalah kehadiran ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy) pada USS Spruance. Sistem ini merupakan senjata laser yang dirancang khusus untuk membutakan sensor pada drone (UAV) musuh. Di tengah maraknya serangan drone kamikaze di wilayah Laut Arab pada 2026, teknologi ini memberikan keuntungan bagi Spruance untuk melumpuhkan ancaman tanpa harus membuang rudal mahal.
USS Michael Murphy memegang predikat unik sebagai kapal terakhir dari varian Flight IIA sebelum Angkatan Laut AS beralih ke Flight III. Sebagai kapal penutup seri, Michael Murphy mendapatkan penyempurnaan pada tata letak internal dan efisiensi sistem kelistrikan yang sedikit lebih optimal dibandingkan kapal-kapal awal di kelasnya, termasuk Spruance.
Kedua kapal ini membawa beban sejarah yang besar. USS Spruance dinamai dari Laksamana Raymond A. Spruance, pahlawan Pertempuran Midway.
Sementara USS Michael Murphy dinamai dari Letnan Michael P. Murphy, anggota Navy SEAL yang menerima Medal of Honor atas pengorbanannya di Afghanistan (Operasi Red Wings). Kisahnya diangkat dalam film Lone Survivor.
1. Apakah kedua kapal ini membawa rudal Tomahawk?
Ya, keduanya memiliki 96 sel peluncur vertikal (VLS) yang dapat diisi dengan campuran rudal Tomahawk untuk serangan darat, SM-2 untuk pertahanan udara, dan ESSM.
2. Di mana pangkalan utama kedua kapal ini?
USS Spruance berbasis di San Diego, California, sedangkan USS Michael Murphy berbasis di Pearl Harbor, Hawaii. Namun, saat ini keduanya tergabung dalam satu gugus tugas di Timur Tengah.
3. Apa keunggulan Flight IIA dibandingkan varian sebelumnya?
Varian Flight IIA menambahkan fasilitas hangar untuk dua helikopter MH-60R Seahawk, yang sangat meningkatkan kemampuan kapal dalam mendeteksi dan menghancurkan kapal selam musuh. (I-2)
Cek spesifikasi jet tempur F-35C terbaru 2026. Mampu tembus radar S-300 Iran & bawa 18.000 pon senjata. Simak perannya dalam konflik AS-Iran Maret 2026.
Perbandingan lengkap spesifikasi USS Gerald R. Ford vs USS Abraham Lincoln. Cek teknologi EMALS, daya nuklir A1B, dan peran keduanya di Laut Merah 2026.
Cek spesifikasi lengkap USS Abraham Lincoln (CVN-72) terbaru 2026. Dari mesin nuklir Westinghouse hingga jet siluman F-35C di Laut Arab.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved