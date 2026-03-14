Mengapa USS Gerald R Ford Lebih Mematikan daripada USS Abraham Lincoln?

USS Gerald Ford.(Al Jazeera)

KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah pada Maret 2026 memaksa Amerika Serikat mengerahkan dua aset maritim terkuatnya secara bersamaan: USS Gerald R. Ford (CVN-78) dan USS Abraham Lincoln (CVN-72). Meski keduanya tampak serupa sebagai raksasa baja di samudera, USS Gerald R. Ford membawa revolusi teknologi yang membuatnya jauh lebih efisien dan mematikan dibandingkan USS Abraham Lincoln yang berasal dari kelas Nimitz.

Perbandingan Spesifikasi: Ford vs Lincoln

USS Gerald R. Ford adalah kapal pertama dari kelasnya, yang dirancang untuk menggantikan kelas Nimitz (tempat Lincoln bernaung). Berikut perbandingan spesifikasi kunci keduanya:

Fitur Utama USS Gerald R. Ford (CVN-78) USS Abraham Lincoln (CVN-72) Kelas Ford-class (Terbaru) Nimitz-class (Legendaris) Sistem Peluncur EMALS (Elektromagnetik) Steam Catapult (Uap) Reaktor Nuklir 2x Bechtel A1B (700 MW) 2x Westinghouse A4W (550 MW) Jumlah Kru ± 4.500 (Otomatisasi Tinggi) ± 5.200 - 5.600 Sortie Rate 160 - 270 penerbangan/hari ± 120 penerbangan/hari

Tiga Perbedaan Utama yang Mengubah Peta Pertempuran

1. EMALS vs Steam Catapult

USS Abraham Lincoln menggunakan tenaga uap untuk melontarkan pesawat, yang membutuhkan ruang besar dan perawatan rumit. Sebaliknya, USS Gerald R. Ford menggunakan EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System). Teknologi ini memungkinkan peluncuran pesawat yang lebih halus, mengurangi tekanan pada struktur pesawat, dan mampu meluncurkan berbagai jenis pesawat, mulai dari drone ringan hingga jet tempur berat F-35C.

2. Kapasitas Daya Nuklir A1B

Reaktor A1B pada USS Ford mampu menghasilkan listrik tiga kali lipat lebih besar dibanding reaktor pada kelas Nimitz. Daya ini sangat krusial di tahun 2026 untuk mendukung senjata masa depan seperti Directed Energy Weapons (Laser) dan sistem radar Dual Band yang membutuhkan energi masif.

3. Desain Dek dan Pulau (Island) yang Lebih Efisien

Jika Anda melihat foto keduanya, 'pulau' atau menara kontrol pada USS Ford terletak lebih ke belakang dan berukuran lebih kecil dibanding USS Abraham Lincoln. Desain ini memberikan ruang dek yang lebih luas bagi pesawat untuk bermanuver, mempercepat proses pengisian bahan bakar dan persenjataan (re-arming).

Konteks Operasional Maret 2026: Saat ini, USS Gerald R. Ford baru saja memasuki Laut Merah (5 Maret 2026) untuk memperkuat Operation Epic Fury, sementara USS Abraham Lincoln tetap bersiaga di Laut Arab untuk memantau pergerakan armada Iran di Teluk Oman.

People Also Ask (FAQ)

1. Mengapa USS Gerald R. Ford membutuhkan lebih sedikit kru?

Berkat otomatisasi di hampir seluruh sistem kapal, mulai dari dapur hingga sistem manajemen senjata, USS Ford mampu beroperasi dengan 700 hingga 900 personel lebih sedikit dibandingkan kelas Nimitz.

2. Apakah USS Abraham Lincoln akan segera dipensiunkan?

Meskipun kelas Ford mulai masuk, USS Abraham Lincoln masih memiliki masa pakai yang panjang setelah menjalani proses RCOH (Refueling and Complex Overhaul) dan tetap menjadi tulang punggung armada AS hingga 2040-an.

3. Mana yang lebih cepat antara keduanya?

Keduanya memiliki kecepatan maksimal yang serupa, yakni lebih dari 30 knot (sekitar 56 km/jam). Namun USS Ford memiliki akselerasi dan manajemen daya yang lebih responsif berkat reaktor A1B. (I-2)