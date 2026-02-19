KPK Periksa Tiga Saksi Kasus Gratifikasi Korporasi di Kutai Kartanegara

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung tancap gas mencari bukti kasus dugaan gratifikasi metrik ton yang menjerat tiga korporasi di Kutai Kartanegara. Sebanyak tiga saksi diperiksa penyidik, pada Rabu (18/2).
"Dalam perkara ini, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan saksi, pada Rabu, di Gedung KPK Merah Putih," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (19/2)
Tiga saksi yang diperiksa yaitu Direktur Utama PT SKN berinisial JHN, Direktur PT SKN berinisial RIF, dan staf pada bagian keuangan PT ABP berinisial YOS. KPK mjnta JHN dan RIF jelaskan aliran dana ke eks Bupati Kukar Rita Widyasari.
"Penyidik mendalami saksi JHN dan RIF terkait dengan pengoperasian dan produksi di PT SKN, serta pembagian fee untuk pihak RW," ucap Budi.
Sementara itu, YOS diperiksa untuk mendalami produksi PT ABP. Keterangan tiga saksi itu sudah dicatat untuk pemberkasan perkara.
KPK sangat meyakini adanya penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan Rita selama menjabat. Ratusan dokumen dan bukti elektronik menguatkan tuduhan itu. (Can/P-3)
Asep mengatakan, KPK harus mencari informasi soal sebarang aset Rita ke banyak orang. Sebagian pihak sudah mengembalikan aset terkait perkara ini.
Berkas yang disita kini dianalisis untuk mendalami keterlibatannya.
