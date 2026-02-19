Rita Widyasari Diduga Gunakan Tiga Perusahaan untuk Terima Gratifikasi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan penetapan tiga korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Kutai Kartanegara (Kukar). Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan tersebut.
"Ketiga perusahaan ini diduga menjadi alat untuk melakukan penerimaan gratifikasi oleh RW," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis, Kamis (19/2).
Adapun tiga perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka yakni PT SKN, PT ABP, dan PT BKS. KPK menduga dana yang diterima Rita bersumber dari perusahaan-perusahaan batu bara.
"Dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau menjual batu bara," ujar Budi.
Dalam pengusutan perkara ini, KPK telah menyita lebih dari 104 kendaraan yang terdiri atas 72 mobil dan 32 sepeda motor. Seluruh kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Rita.
Selain kendaraan, penyidik juga menyita sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik Rita yang tersebar di enam lokasi. KPK turut mengamankan uang tunai sebesar Rp6,7 miliar serta mata uang asing senilai USD yang setara dengan Rp2 miliar.
KPK meyakini terdapat penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rita selama menjabat sebagai kepala daerah. Dugaan tersebut diperkuat oleh ratusan dokumen serta barang bukti elektronik yang telah dikantongi penyidik. (P-4)
KPK mengendus adanya keterkaitan perusahaan tambang batu bara mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari dengan kasus dugaan pencucian uang.
Penyidik KPK meminta keterangan dari pengusaha batu bara Said Amin terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari.
Secara total ada 60 mobil Rita yang sudah disita KPK. Paling banyak yang diambil sementara yakni Mercedes Benz dengan total 17 unit.
Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo memberikan piagam penghargaan kepada Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah.
Rita Widyasari bersaksi untuk dua orang terdakwa, yaitu eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain yang didakwa menerima total Rp11,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan bahwa lebih dari satu orang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dalam operasi tangkap tangan (OTT).
kuasa hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menilai penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap klien mereka tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti.
Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan prosedur
Mahfud MD, memberikan tanggapan mengenai proses hukum kasus kuota tambahan haji 2024.
PN Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (11/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved