Noel Tabola-bale Sidak, Pemerasan

CERDAS atau dungu seseorang bisa dilihat dari kesalahan yang dibuatnya. Orang cerdas membuat kesalahan baru, sedangkan orang dungu melakukan kesalahan itu-itu saja, korupsi misalnya. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel menampilkan kesalahan yang mana?

Noel sebagai pembantu presiden ke-15 yang terjerat oleh kasus korupsi terhitung sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Mestinya, menteri/wakil menteri (wamen) menjauhi korupsi, keledai saja tidak masuk lubang yang sama.

Jujur diakui bahwa Noel ialah sosok yang fenomenal. Kariernya melejit dari semula pengemudi ojol menjadi wamenaker dan berujung di KPK. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Noel dari jabatan wamenaker pada 22 Agustus 2025.

Noel ditangkap KPK bersama 13 orang lainnya pada 20 Agustus 2025. Barang bukti yang disita cukup fantastis, selain uang tunai, 15 kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua. KPK menyebut Noel menerima Rp3 miliar dari hasil pemerasan.

Selama menjabat wamenaker sekitar 10 bulan, Noel dikenal sebagai pendekar isu-isu keselamatan kerja. Ironisnya, ia disangkakan melakukan pemerasan terkait dengan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Noel gagal menata keselamatan dirinya yang berujung di rumah tahanan KPK.

Sejauh ini KPK belum membeberkan perusahaan-perusahaan yang diperas Noel. Publikasi kegiatan Noel selama ini lebih banyak terkait dengan sidak (inspeksi mendadak) ke perusahaan di berbagai daerah. Sidak yang mestinya menjadi solusi malah membuka lorong-lorong gelap menuju pemerasan.

Peran spesifik Noel diungkap KPK pada konferensi pers 22 Agustus 2025. Noel disebut mengetahui praktik korupsi di kementeriannya dan secara sadar membiarkannya terus berjalan, hingga akhirnya turut meminta bagian dari hasil kejahatan. Ia memerankan diri seolah-olah pendekar buruh, tapi demi rupiah.

Wamen sejatinya menyelesaikan persoalan, menghadirkan solusi. Untuk dapat menyelesaikan persoalan, wamen harus mengetahui duduk persoalan sesungguhnya dengan hadir dan melihat langsung ke lapangan. Dalam bahasa yang populer sekarang, pejabat negara harus gemar sidak.

Sidak bukanlah terminologi yang sama sekali baru. Sering dipakai pada masa Orde Baru selain turba, turun ke bawah. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, mereka memakai istilah blusukan. Sidak, turba, blusukan bagian dari incognito mode (mode penyamaran).

Makna incognito mulai bergeser sejak presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Incognito dijadikan sebagai instrumen pembentukan citra positif pejabat publik. Sidak tidak lagi dilakukan secara diam-diam untuk menemukan masalah kemudian dicarikan solusinya. Pejabat melakukan sidak dengan membawa wartawan sehingga lebih heboh sidak ketimbang solusinya.

Kegiatan sidak yang dilakukan Noel dimuat di akun Youtube Immanuel Ebenezer Official. Ada 264 video diunggah di sana. Sekitar 18 jam sebelum ditangkap KPK, Noel mengunggah video berjudul Sidak Pabrik Odol Depok, Buruh Terima Cek Bodong.

Pabrik tersebut diduga memberi cek palsu kepada karyawan untuk membayar gaji mereka. Tampak dalam video saat Noel berkunjung ke pabrik dan menemui para buruh. Noel juga sempat menelepon salah satu pejabat perusahaan tersebut untuk menyampaikan protes.

Kini, Noel sudah ditetapkan sebagai tersangka. KPK menggunakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 12 menyebutkan ancaman dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Ancaman maksimal yang menanti Noel ialah penjara seumur hidup. Tentu saja Noel maju tak gentar karena dirinya pernah mendukung hukuman mati untuk koruptor.

Seusai dipanggil Prabowo pada 15 Oktober 2024, Noel yang mengaku sebagai aktivis 98 itu tidak ingin pemerintahan Prabowo dirusak para koruptor. “Kami tidak mau pemerintahan awal Prabowo dirusak oleh 'Brutus', para klepto.”

Brutus dikenal terkait dengan pengkhianatan politik. Noel pun dikenal sebagai pendukung garis keras Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai presiden. Ia sempat mendukung calon presiden Gandjar Pranowo sebelum berlabuh di kubu Prabowo.

Kini, Noel mengkhianati cita-cita Prabowo memerangi korupsi. Apakah dia menjadi 'Brutus'? Dia ialah anggota Kabinet Merah Putih yang pertama ditangkap KPK terkait dengan korupsi.

Jabatan dan kekuasaan memang menggoda, sangat menggoda. Pilihan selama menjabat ialah harta atau nama baik. Rupanya Noel memilih mengumpulkan harta ketimbang menjaga nama baik meski kekayaannya sudah mencapai sekitar Rp17 miliar.

Bukan Noel namanya jika tidak memantik kontroversi atas lisan dan tindakannya. Ketika tangannya diborgol, Noel sempat nangis lalu tersenyum kemudian mengepalkan tangan. Masih sempat-sempatnya ia meminta amnesti kepada Presiden Prabowo.

Lisan dan tindakan pejabat hendaknya selaras, jangan lisan sein kiri, tapi tindakan belok kanan. Aturannya akal pejabat selalu mendahului lisan dan tindakan. Noel bikin aturan itu tabola-bale (terbolak-balik), menyatukan sidak dan pemerasan.