Bezzecchi Dominasi MotoGP Brasil 2026, Balapan Dipangkas akibat Degradasi Lintasan

Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
PEMBALAP Aprilia Racing Marco Bezzecchi tampil dominan dengan memenangi MotoGP Brasil 2026 yang diwarnai masalah lintasan, sekaligus mengantarkannya ke puncak klasemen sementara.
Kembalinya MotoGP ke Brasil setelah absen selama 22 tahun berlangsung penuh kendala teknis. Meski demikian, Bezzecchi tetap mampu menunjukkan performa impresif dengan mendominasi Grand Prix Brasil yang digelar di Sirkuit Goiania.
Sejak awal pekan, penyelenggaraan seri ini sudah terganggu berbagai masalah, mulai dari banjir hingga munculnya lubang di permukaan lintasan pada Sabtu.
Menjelang balapan yang semula direncanakan berlangsung 31 lap, arah lomba secara mendadak memangkas jarak menjadi 23 lap dengan alasan "degradasi lintasan".
Memulai lomba dari posisi kedua, Bezzecchi langsung mengambil alih pimpinan sejak start. Pembalap asal Italia itu dengan cepat membuka jarak hingga satu detik dalam beberapa lap awal, sebelum akhirnya finis dengan keunggulan 3,231 detik dari pesaing terdekat.
Hasil tersebut menjadi kemenangan keduanya musim ini sekaligus mengantarkannya ke puncak klasemen dengan keunggulan 11 poin. Dominasi Aprilia juga dipastikan lewat keberhasilan Jorge Martin finis kedua, yang sekaligus menjadi podium Grand Prix pertamanya sejak dinobatkan sebagai juara dunia pada GP Solidaritas 2024.
Sementara itu, Fabio Di Giannantonio membawa Ducati kembali ke podium dengan finis ketiga. Ia memenangi duel ketat melawan juara dunia bertahan, Marc Marquez.
Strategi penggunaan ban belakang kompon medium menjadi kunci keberhasilan Bezzecchi. Sebaliknya, pilihan ban lunak yang digunakan Pedro Acosta tidak berjalan optimal, setelah ia hanya mampu finis di posisi ketujuh sebagai pembalap KTM terdepan.
Sejumlah pembalap papan atas gagal menyelesaikan lomba. Francesco Bagnaia terjatuh saat berada di posisi ke-11, sementara kecelakaan juga menimpa Joan Mir, Jack Miller, dan Brad Binder.
Adapun posisi lima besar dilengkapi oleh Ai Ogura di peringkat kelima dan Alex Marquez di posisi keenam. Pembalap tuan rumah, Diogo Moreira, finis di posisi ke-13, sedangkan Johann Zarco menjadi pembalap Honda terbaik dengan menempati peringkat kesembilan. (Z-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved