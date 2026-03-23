Veda Ega Pratama Tembus Tiga Besar Klasemen Moto3 2026

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama sukses mengukir sejarah sebagai orang pertama yang naik podium Moto3.

PEMBALAP muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, terus mengukir tinta emas di panggung dunia. Keberhasilannya mengamankan podium ketiga di Grand Prix (GP) Brasil, Minggu (22/3) malam WIB, melambungkan posisinya ke urutan ketiga klasemen sementara Moto3 musim 2026.

Tampil di Sirkuit Ayrton Senna, Goiania, pembalap yang membela Honda Team Asia ini menunjukkan performa yang luar biasa matang. Tambahan 16 poin dari Brasil membuat Veda kini mengoleksi total 27 poin. Koleksi angka tersebut menempatkan remaja asal Gunungkidul ini hanya tertinggal satu poin dari Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) di posisi kedua, sementara puncak klasemen masih dikuasai Maximo Quiles dengan 45 poin.

Pencapaian di Brasil bukan sekadar podium biasa. Veda resmi menjadi pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang berhasil menapaki podium di kejuaraan dunia Moto3, sekaligus putra Tanah Air pertama yang mampu menembus tiga besar klasemen FIM World Championship Grand Prix.

Dominasi Sejak Seri Pembuka

Kegemilangan Veda sebenarnya sudah tercium sejak seri pembuka di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, awal Maret lalu. Melakoni debut kompetitifnya, Veda langsung menggebrak dengan finis di posisi kelima dan mengamankan 11 poin perdana.

Di Thailand, Veda membuktikan dirinya bukan sekadar pembalap rookie. Memulai balapan dari grid kelima, ia sempat tercecer di awal balapan akibat agresi para pembalap senior. Namun, manajemen ban yang cerdik dan keberanian melakukan overtake klinis di tikungan-tikungan sempit Buriram membawanya kembali ke barisan depan.

Meski saat itu ia finis dengan selisih 9,687 detik dari pemenang balapan, David Almansa, performa konsisten Veda sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi telah mengirimkan pesan jelas kepada rival-rivalnya di Eropa: Indonesia memiliki penantang serius gelar juara dunia.

Kini, fokus Veda beralih ke seri berikutnya di benua Amerika. Ia dijadwalkan kembali beraksi di Moto3 GP Amerika yang akan digelar di Sirkuit Americas, Texas, pada 27-29 Maret 2026. Dengan momentum positif dari dua seri awal, publik otomotif tanah air menanti kejutan berikutnya dari sang "Bocah Gunungkidul" di lintasan balap dunia. (Antara/Z-2)