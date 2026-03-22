Veda Ega Pratama Amankan Posisi Start Keempat di Moto3 Brasil

Pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama(Instagram @veda_54)

PEMBALAP muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa gemilang pada sesi kualifikasi Moto3 GP Brasil di Sirkuit Goiania, Minggu (22/3) dini hari WIB.

Pembalap Honda Team Asia ini berhasil mengamankan posisi start keempat setelah mencatatkan waktu terbaik 1 menit 26,506 detik.

Torehan tersebut hanya berselisih 0,265 detik dari peraih posisi pole, Joel Esteban, dan terpaut sangat tipis, yakni 0,058 detik, dari rivalnya sejak di Red Bull Rookies Cup, Hakim Danish, yang menempati posisi ketiga.

Performa Konsisten Sejak Latihan

Perjalanan pembalap asal Gunungkidul ini di Sirkuit Goiania tergolong impresif dan konsisten:

Sesi FP1: Veda menempati posisi kedelapan.

Sesi FP2: Meski sempat berada di posisi ke-12 dengan waktu 1 menit 28,030 detik saat lintasan kering, ia berhasil mempertajam catatan waktunya untuk menembus posisi tiga besar dan langsung melaju ke kualifikasi kedua (Q2).

Kualifikasi: Veda "meledak" di sesi utama dengan memangkas waktu secara signifikan menjadi 1 menit 26 detik.

Tantangan Cuaca di Goiania

Sesi kualifikasi sempat mengalami penundaan akibat hujan deras yang mengguyur lintasan. Namun, saat sesi utama berlangsung, cuaca berubah menjadi cerah berawan dengan suhu udara mencapai 31 derajat Celcius.

Joel Esteban dari tim Level UP - MTA sukses merebut posisi start terdepan (1 menit 26,241 detik), disusul oleh Valentin Perrone dan Hakim Danish yang melengkapi baris depan.

Veda sendiri akan memimpin baris kedua di posisi keempat, tepat di depan Marco Morelli dan Brian Uriarte. Hasil ini merupakan peningkatan bagi Veda dibandingkan seri sebelumnya di GP Thailand, di mana ia memulai balapan dari posisi kelima.

Posisi start Moto3 Grand Prix Brasil 2026: