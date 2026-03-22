Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Basuki Eka Purnama
22/3/2026 09:47
Fabio Di Giannantonio Rebut Posisi Pole di GP Brasil 2026
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio(AFP/EVARISTO SA)

PEMBALAP Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, sukses mengamankan posisi start terdepan (posisi pole) untuk GP Brasil 2026. Kepastian ini diraih setelah ia mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Sabtu waktu setempat.

Pembalap asal Italia tersebut memimpin sesi Kualifikasi 2 (Q2) dengan catatan waktu tajam 1 menit 17,410 detik. Hasil ini menempatkannya sebagai favorit utama dalam balapan yang akan digelar pada Senin dini hari WIB.

Persaingan Sengit di Baris Depan

Dominasi Italia di baris depan semakin dipertegas oleh performa Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia Racing itu menempel ketat di posisi kedua dengan selisih tipis, yakni 1 menit 17,480 detik. 

Baca juga : Marc Marquez Kalahkan Fabio Di Giannantonio untuk Menangi Sprint Race GP Brasil

Melengkapi posisi tiga besar, juara dunia delapan kali Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) akan memulai balapan dari grid ketiga setelah mencatatkan waktu 1 menit 17,491 detik. 

Sementara itu, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dan Jorge Martin (Aprilia Racing) membayangi di posisi keempat dan kelima.

Jadwal Balapan

Sesuai jadwal, balapan utama MotoGP Brasil 2026 akan berlangsung pada:

  • Hari/Tanggal: Senin, 23 Maret 2026
  • Waktu: 01.00 WIB
  • Lokasi: Sirkuit Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiania.

Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Brasil 2026:

  1. Fabio Di Giannantonio (Pertamnina Enduro VR46 Racing Team) - 1:17.410
  2. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) - 1:17.480
  3. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) - 1:17.491
  4. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 01:17.561
  5. Jorge Martin (Aprilia Racing) - 01:17.630
  6. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) - 01:17.702
  7. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 01:17.715
  8. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 01:17.799
  9. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) - 01:18.034
  10. Johann Zarco (Castrol Honda LCR) - 01:18.065
  11. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) - 01:18.122
  12. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 01:18.422
  13. Joan Mir (Repsol Honda)
  14. Diogo Moreira (Pro Honda LCR)
  15. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
  16. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team)
  17. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team)
  18. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP)
  19. Luca Marini (Honda HRC Castrol)
  20. Marc Vinales (Red Bull KTM Tech3)
  21. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)
  22. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3). (Ant/Z-1)

 



Editor : Basuki Eka Purnama
