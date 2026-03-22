Fabio Di Giannantonio Rebut Posisi Pole di GP Brasil 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMBALAP Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, sukses mengamankan posisi start terdepan (posisi pole) untuk GP Brasil 2026. Kepastian ini diraih setelah ia mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Sabtu waktu setempat.
Pembalap asal Italia tersebut memimpin sesi Kualifikasi 2 (Q2) dengan catatan waktu tajam 1 menit 17,410 detik. Hasil ini menempatkannya sebagai favorit utama dalam balapan yang akan digelar pada Senin dini hari WIB.
Dominasi Italia di baris depan semakin dipertegas oleh performa Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia Racing itu menempel ketat di posisi kedua dengan selisih tipis, yakni 1 menit 17,480 detik.
Melengkapi posisi tiga besar, juara dunia delapan kali Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) akan memulai balapan dari grid ketiga setelah mencatatkan waktu 1 menit 17,491 detik.
Sementara itu, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dan Jorge Martin (Aprilia Racing) membayangi di posisi keempat dan kelima.
Sesuai jadwal, balapan utama MotoGP Brasil 2026 akan berlangsung pada:
Pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratma berhasil mengamankan posisi start keempat di Moto3 GP Brasil setelah mencatatkan waktu terbaik 1 menit 26,506 detik.
Marc Marquez keluar sebagai pemenang dalam sesi Sprint Race GP Brasil 2026 yang berlangsung dramatis di Sirkuit Goiania, Sabtu (21/3).
Pembalap McLaren Lando Norris kini mengoleksi 390 poin di klasemen setelah mendapatkan 25 poin sebagai yang terdepan di GP Brasil.
Pembalap McLaren Lando Norris masuk finis tercepat di GP Brasil disusul pembalap Mercedes Kimi Antonelli dan pembalap Red Bull Max Verstappen.
Meski tertinggal 36 poin dari pemuncak klasemen Formula 1 Lando Norris, Max Verstappen tetap difavoritkan menjuarai GP Brasil, akhir pekan ini.
