Fabio Di Giannantonio Rebut Posisi Pole di GP Brasil 2026

Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio(AFP/EVARISTO SA)

PEMBALAP Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, sukses mengamankan posisi start terdepan (posisi pole) untuk GP Brasil 2026. Kepastian ini diraih setelah ia mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Sabtu waktu setempat.

Pembalap asal Italia tersebut memimpin sesi Kualifikasi 2 (Q2) dengan catatan waktu tajam 1 menit 17,410 detik. Hasil ini menempatkannya sebagai favorit utama dalam balapan yang akan digelar pada Senin dini hari WIB.

Persaingan Sengit di Baris Depan

Dominasi Italia di baris depan semakin dipertegas oleh performa Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia Racing itu menempel ketat di posisi kedua dengan selisih tipis, yakni 1 menit 17,480 detik.

Melengkapi posisi tiga besar, juara dunia delapan kali Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) akan memulai balapan dari grid ketiga setelah mencatatkan waktu 1 menit 17,491 detik.

Sementara itu, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dan Jorge Martin (Aprilia Racing) membayangi di posisi keempat dan kelima.

Jadwal Balapan

Sesuai jadwal, balapan utama MotoGP Brasil 2026 akan berlangsung pada:

Hari/Tanggal: Senin, 23 Maret 2026

Waktu: 01.00 WIB

Lokasi: Sirkuit Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiania.

Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Brasil 2026: