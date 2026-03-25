Veda Ega Pratama Bidik Prestasi di Moto3 AS Usai Podium Bersejarah di Brasil

Pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama (tengah) melakukan selebrasi usai finis ketiga di Moto3 GP Brasil(X @honda_team_asia)

PEMBALAP muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menyatakan kesiapannya untuk menaklukkan Sirkuit Americas, Texas, pada seri Moto3 Amerika Serikat (AS) yang dijadwalkan berlangsung 27-29 Maret 2026.

Kepercayaan diri pembalap Honda Team Asia ini meningkat pesat setelah berhasil meraih podium di GP Brasil, Minggu (22/3) lalu.

Meski akan menghadapi lintasan yang asing, remaja berusia 17 tahun asal Gunungkidul ini berkomitmen untuk cepat beradaptasi.

Baca juga : Veda Ega Pratama Tembus Tiga Besar Klasemen Moto3 2026

"Sirkuit itu baru bagi saya. Namun, saya akan terus belajar dan melakukan yang terbaik," ujar Veda, dikutip dari laman resmi Honda Racing, Selasa (24/3).

Adaptasi Cepat Sang Debutan

Sebagai rookie atau pendatang baru, Veda menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dua seri pembuka musim 2026. Setelah finis di posisi kelima pada balapan perdana di Buriram, Thailand, ia sukses mengamankan podium ketiga di Brasil.

Pencapaian di Brasil tersebut menorehkan sejarah baru sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil berdiri di podium kejuaraan dunia Moto3, sekaligus orang Indonesia pertama yang menembus posisi tiga besar dalam ajang FIM World Championship Grand Prix.

Baca juga : Veda Ega Pratama Amankan Posisi Start Keempat di Moto3 Brasil

Veda mengaku tidak menyangka kesuksesan tersebut datang begitu cepat. Namun, hasil tersebut menjadi bukti bahwa ia mampu bersaing dengan para pembalap unggulan di baris depan.

"Kini saya tahu bahwa saya mampu bertarung di baris depan. Jadi, saya mau lebih," tutur juara Asia Talent Cup 2023 tersebut.

Kunci Keberhasilan Tim

Veda menekankan bahwa prestasi bersejarah di Brasil merupakan buah dari kerja keras kolektif.

Menurutnya, harmonisasi antara pembalap, teknisi, manajemen, hingga ofisial menjadi kunci utama keberhasilan di lintasan.

"Tim melakukan pekerjaan yang sangat baik sehingga semuanya berjalan lancar. Saya sangat bangga dengan hasil di Brasil, pencapaian terbesar saya sejauh ini," ucap runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 itu.

Menutup pernyataannya, Veda menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dari tanah air yang menjadi motivasi tambahannya di lintasan balap internasional.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia untuk semua dukungannya," pungkas Veda. (Ant/Z-1)