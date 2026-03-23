Perjalanan Karier Veda Ega Pratama: Wonderkid Indonesia di Panggung MotoGP

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
PEMBALAP muda asal Gunungkidul, Veda Ega Pratama, resmi mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang berdiri di podium Grand Prix kelas Moto3 setelah finis ketiga di GP Brasil, Minggu (22/3/2026). Keberhasilan di Sirkuit Internasional Ayrton Senna ini menjadi puncak dari perjalanan karier fenomenalnya yang dimulai dari kejuaraan nasional hingga menembus level dunia.
Veda Ega Pratama, yang kini membela Honda Team Asia, menunjukkan kelasnya dalam balapan penuh drama di Goiania, Brasil. Memulai balapan dari posisi keempat, Veda sempat tercecer ke urutan ke-10 akibat persaingan sengit dan insiden di lintasan. Namun, bendera merah (red flag) yang sempat menghentikan balapan menjadi titik balik bagi pemuda berusia 17 tahun tersebut.
Dalam sprint 5 lap terakhir setelah restart, Veda tampil agresif dan tenang, melewati satu per satu pembalap di depannya hingga mengamankan posisi ketiga di belakang duo CFMOTO Aspar Team, Maximo Quiles dan Marco Morelli.
Perjalanan karier Veda merupakan hasil pembinaan sistematis dari Astra Honda Racing School. Berikut adalah tonggak penting karier sang wonderkid:
|Tahun
|Ajang/Prestasi
|2023
|Juara Asia Talent Cup (Rekor Poin Tertinggi)
|2024
|Debut Red Bull MotoGP Rookies Cup & JuniorGP
|2025
|Runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup (3 Kemenangan)
|2026
|Debut Moto3 World Championship & Podium Pertama di Brasil
Pada musim 2025, Veda membuktikan kapasitasnya sebagai penantang gelar dengan meraih status Runner-up di Red Bull Rookies Cup. Prestasi tersebut memberinya dispensasi khusus untuk debut di Moto3 World Championship 2026 meski belum genap berusia 18 tahun, syarat minimal yang biasanya ditetapkan oleh Dorna Sports.
"Luar biasa. Saya sempat kesulitan sebelum bendera merah keluar, tetapi ini adalah pencapaian terbesar saya sejauh ini. Terima kasih kepada Astra Honda dan seluruh penggemar di Indonesia yang selalu mendukung saya," ujar Veda Ega Pratama.
Keberhasilan Veda di Brasil menempatkannya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam program "Road to MotoGP" milik Honda. Dengan musim 2026 yang masih panjang, publik balap motor tanah air menantikan lagu Indonesia Raya berkumandang dari podium tertinggi Moto3 dunia. (H-3)
