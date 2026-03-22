Marc Marquez Kalahkan Fabio Di Giannantonio untuk Menangi Sprint Race GP Brasil

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez saat tampil di Sprint Race GP Brasil.(AFP/EVARISTO SA)

MARC Marquez keluar sebagai pemenang dalam sesi Sprint Race GP Brasil 2026 yang berlangsung dramatis di Sirkuit Goiania, Sabtu (21/3). Pembalap Ducati Lenovo tersebut sukses mengandaskan perlawanan sengit Fabio Di Giannantonio dalam balapan yang sempat tertunda akibat kendala teknis lintasan.

Drama Tikungan Terakhir

Memulai balapan dari posisi pole, Fabio Di Giannantonio langsung melesat dan sempat membangun keunggulan di awal lomba. Namun, memasuki pertengahan balapan 15 lap tersebut, tekanan dari Marc Marquez mulai tak terbendung.

Momen krusial terjadi menjelang lap terakhir. Kesalahan yang dilakukan Di Giannantonio di tikungan menuju lintasan lurus utama membuka celah lebar bagi Marquez untuk menyalip.

Meski pembalap Italia itu berupaya melakukan serangan balasan di lap penutup, Marquez tampil solid dan berhasil mempertahankan posisinya hingga menyentuh garis finis.

Kejutan Aprilia dan Perjuangan Quartararo

Persaingan panas juga terjadi dalam perebutan podium ketiga yang melibatkan duo Aprilia. Jorge Martin berhasil memanfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi untuk mengamankan posisi ketiga. Hasil ini menjadi catatan spesial bagi Martin karena merupakan podium pertamanya sejak bergabung dengan RS-GP.

Sementara itu, Fabio Quartararo yang sempat tampil agresif di awal lomba harus puas finis di posisi keenam.

Setelah sempat menekan Marquez untuk perebutan posisi kedua, pembalap Monster Yamaha tersebut justru kehilangan ritme dan lebih banyak bermain bertahan di sisa lomba.

Insiden dan Kendala Teknis

Jalannya balapan sempat tertunda sekitar 80 menit dari jadwal semula. Hal ini disebabkan oleh penemuan lubang di lintasan lurus utama usai sesi kualifikasi yang memaksa penyelenggara melakukan perbaikan darurat.

Nasib kurang beruntung dialami debutan Fermin Aldeguer yang kehilangan kendali saat *start* dan merosot jauh ke posisi belakang.

Selain itu, Joan Mir, Johann Zarco, dan Maverick Vinales gagal finis akibat terjatuh dalam insiden terpisah.

Hasil Sprint Race GP Brasil 2026: