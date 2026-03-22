Marc Marquez Kalahkan Fabio Di Giannantonio untuk Menangi Sprint Race GP Brasil

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MARC Marquez keluar sebagai pemenang dalam sesi Sprint Race GP Brasil 2026 yang berlangsung dramatis di Sirkuit Goiania, Sabtu (21/3). Pembalap Ducati Lenovo tersebut sukses mengandaskan perlawanan sengit Fabio Di Giannantonio dalam balapan yang sempat tertunda akibat kendala teknis lintasan.
Memulai balapan dari posisi pole, Fabio Di Giannantonio langsung melesat dan sempat membangun keunggulan di awal lomba. Namun, memasuki pertengahan balapan 15 lap tersebut, tekanan dari Marc Marquez mulai tak terbendung.
Momen krusial terjadi menjelang lap terakhir. Kesalahan yang dilakukan Di Giannantonio di tikungan menuju lintasan lurus utama membuka celah lebar bagi Marquez untuk menyalip.
Meski pembalap Italia itu berupaya melakukan serangan balasan di lap penutup, Marquez tampil solid dan berhasil mempertahankan posisinya hingga menyentuh garis finis.
Persaingan panas juga terjadi dalam perebutan podium ketiga yang melibatkan duo Aprilia. Jorge Martin berhasil memanfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi untuk mengamankan posisi ketiga. Hasil ini menjadi catatan spesial bagi Martin karena merupakan podium pertamanya sejak bergabung dengan RS-GP.
Sementara itu, Fabio Quartararo yang sempat tampil agresif di awal lomba harus puas finis di posisi keenam.
Setelah sempat menekan Marquez untuk perebutan posisi kedua, pembalap Monster Yamaha tersebut justru kehilangan ritme dan lebih banyak bermain bertahan di sisa lomba.
Jalannya balapan sempat tertunda sekitar 80 menit dari jadwal semula. Hal ini disebabkan oleh penemuan lubang di lintasan lurus utama usai sesi kualifikasi yang memaksa penyelenggara melakukan perbaikan darurat.
Nasib kurang beruntung dialami debutan Fermin Aldeguer yang kehilangan kendali saat *start* dan merosot jauh ke posisi belakang.
Selain itu, Joan Mir, Johann Zarco, dan Maverick Vinales gagal finis akibat terjatuh dalam insiden terpisah.
Pembalap McLaren Lando Norris kini mengoleksi 390 poin di klasemen setelah mendapatkan 25 poin sebagai yang terdepan di GP Brasil.
Pembalap McLaren Lando Norris masuk finis tercepat di GP Brasil disusul pembalap Mercedes Kimi Antonelli dan pembalap Red Bull Max Verstappen.
Meski tertinggal 36 poin dari pemuncak klasemen Formula 1 Lando Norris, Max Verstappen tetap difavoritkan menjuarai GP Brasil, akhir pekan ini.
Balapan GP Brasil di Sirkuit Ayrton Senna di Goiania dijadwalkan menjadi seri kedua pada 22 Maret 2026, setelah pembukaan musim di Buriram, Thailand, pada 1 Maret.
Max Verstappen dari tim Red Bull meraih kemenangan mengejutkan di Formula 1 GP Brasil yang diguyur hujan pada Minggu (3/11), mendekatkan dirinya pada gelar juara dunia keempat.
Masa depan pembalap Marc Marquez bersama Ducati mulai menemui titik terang setelah sang juara bertahan menyatakan telah menyepakati sebagian besar poin dalam kontrak barunya.
Nasib sial Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026. Ban belakang meledak dan pelek bengkok paksa sang juara bertahan gagal finis di Buriram. Cek kronologinya!
Marco Bezzecchi meraih kemenangan impresif pada seri pembuka MotoGP 2026 di GP Thailand. Marc Marquez gagal finis, sementara Pedro Acosta dan Raul Fernandez melengkapi podium.
Marco Bezzecchi tampil dominan di MotoGP Thailand 2026. Marc Marquez gagal finis akibat ban kempis, sementara Pedro Acosta raih podium kedua di Buriram.
Sprint pembuka musim itu awalnya diprediksi menjadi pertarungan antara Marquez dan pemegang pole position Marco Bezzecchi dari Aprilia.
