Debut Manis Veda Ega Pratama di Moto3 2026, Amankan Poin Penting di Thailand

Debut Manis Veda Ega Pratama di Moto3 2026.(Dok. Antara)

Seri pembuka Moto3 musim 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Thailand, Minggu (1/3), menghadirkan persaingan yang sangat ketat. Pembalap Spanyol, David Almansa, keluar sebagai pemenang setelah unggul tipis dalam drama photo finish.

Di sisi lain, talenta muda Indonesia Veda Ega Pratama sukses mencuri perhatian dalam debutnya.

David Almansa yang membela tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP menunjukkan dominasinya sejak awal balapan. Namun, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah.

Maximo Quiles dari CFMOTO Aspar Team memberikan perlawanan luar biasa hingga tikungan terakhir. Almansa hanya unggul 0,003 detik saat menyentuh garis finis, yang menjadi salah satu margin kemenangan terkecil dalam sejarah Moto3.

Sementara itu, pembalap kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, tampil sangat kompetitif. Start dari posisi kelima, Veda sempat terlibat duel sengit di grup kedua untuk memperebutkan podium terakhir.

Meski sempat memimpin di posisi ketiga pada pertengahan lomba, Veda akhirnya harus puas finis di posisi kelima setelah bersaing ketat dengan duo Red Bull KTM, Valentin Perrone dan Alvaro Carpe.

Pos Pembalap Tim Gap 1 David Almansa Intact GP - 2 Maximo Quiles CFMOTO Aspar +0.003 3 Valentin Perrone KTM Tech3 +9.480 4 Alvaro Carpe KTM Ajo +9.573 5 Veda Ega Pratama Honda Team Asia +9.687

Hasil ini menempatkan Veda Ega Pratama di posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 11 poin. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi pembalap asal Gunungkidul tersebut untuk menghadapi seri kedua yang akan berlangsung di Brasil pada 22 Maret mendatang. (Z-10)