Klasemen Medali Biathlon 15 Februari: Italia Gedor Dominasi Norwegia lewat Lisa Vittozzi

LISA Vittozzi mencatatkan sejarah bagi tuan rumah Italia dengan meraih medali emas pertama di cabang biathlon nomor Pursuit 10km putri pada Olimpiade Musim Dingin 2026 di Südtirol Arena, Antholz, Minggu (15/2). Di hari yang sama, Martin Ponsiluoma dari Swedia berhasil mematahkan dominasi Norwegia di sektor putra dengan memenangi nomor Pursuit 12,5km.
Pertandingan yang berlangsung di Südtirol Arena, Antholz-Anterselva, menyajikan drama luar biasa saat Lisa Vittozzi tampil sempurna di lapangan tembak. Vittozzi berhasil menyalip atlet Norwegia, Maren Kirkeeide, pada sesi menembak terakhir untuk memastikan podium tertinggi dengan catatan waktu 30 menit 11,8 detik tanpa meleset satu tembakan pun.
Maren Kirkeeide yang sempat memimpin di awal lomba harus puas dengan medali perak setelah melakukan dua kesalahan fatal di sesi menembak berdiri. Sementara itu, kejutan datang dari Suvi Minkkinen yang berhasil mengamankan medali perunggu, yang merupakan medali Olimpiade pertama bagi Finlandia di nomor biathlon putri dalam 30 tahun terakhir.
Pada kategori putra, Martin Ponsiluoma dari Swedia tampil dominan di lintasan sepanjang 12,5 kilometer. Meskipun sempat meleset satu tembakan, kecepatan ski Ponsiluoma tak tertandingi oleh para pesaingnya. Ia menyentuh garis finis dengan waktu total 31 menit 11,9 detik.
Sturla Holm Laegreid dari Norwegia menyusul di posisi kedua untuk meraih medali perak dengan selisih 20,6 detik. Posisi ketiga atau medali perunggu diamankan oleh atlet Prancis, Emilien Jacquelin, yang berhasil memenangi duel sprint di lintasan akhir melawan rekan setimnya.
|Negara
|Emas
|Perak
|Perunggu
|Total
|Prancis
|2
|3
|3
|8
|Norwegia
|2
|3
|2
|7
|Italia
|1
|1
|0
|2
|Swedia
|1
|0
|0
|1
Keberhasilan Lisa Vittozzi ini disambut meriah oleh ribuan pendukung tuan rumah yang memadati stadion. Hasil ini sekaligus membuktikan bahwa Italia siap bersaing di level tertinggi biathlon dunia meskipun tanpa kehadiran legenda seperti Dorothea Wierer di podium teratas hari ini.
