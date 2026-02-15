Profil Jordan Stolz, Atlet Seluncur Cepat AS Peraih Emas Olimpiade Musim Dingin 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Dunia olahraga musim dingin secara resmi memiliki ikon baru. Jordan Stolz, pemuda asal Wisconsin, Amerika Serikat, menunjukkan dominasi mutlak di lintasan es Olimpiade Musim Dingin 2026. Kemenangannya di nomor 500 meter putra pada Minggu (15/2) melengkapi koleksi emasnya setelah sebelumnya berjaya di nomor 1.000 meter.
Stolz tampil tanpa cela di hadapan ribuan penonton di Bormio. Dengan teknik cornering yang sangat efisien, ia berhasil mengungguli rival terberatnya asal Korea Selatan dan Belanda. Catatan waktu 33,77 detik miliknya kini menjadi standar baru dalam sejarah Olimpiade, melampaui rekor sebelumnya yang bertahan cukup lama.
Keberhasilan Stolz di Milan-Cortina 2026 sering dibanding-bandingkan dengan legenda Eric Heiden. Di usia yang baru 21 tahun, Stolz dianggap memiliki kombinasi sempurna antara kekuatan fisik dan kecerdasan taktis di atas es. Ia masih berpeluang menambah pundi-pundi emasnya di nomor 1.500 meter dan mass start yang akan digelar pekan depan.
"I just focused on the first 100 meters. The ice here in Bormio is incredibly fast, and I knew if I could nail the start, the record was possible. This is what I've been training for since Beijing," ujar Jordan Stolz usai upacara penyerahan medali.
Kemenangan ini juga mengangkat posisi Amerika Serikat di klasemen medali sementara, bersaing ketat dengan Norwegia dan tuan rumah Italia. Bagi Stolz, ini adalah pembuktian setelah debutnya di Beijing empat tahun lalu yang penuh pembelajaran. Kini, ia bukan lagi sekadar talenta muda, melainkan kekuatan utama yang harus dikalahkan di dunia seluncur cepat.
Para pengamat memprediksi Stolz akan menjadi atlet tersukses dalam satu edisi Olimpiade jika mampu menyapu bersih nomor-nomor sisa. Fokus dunia kini tertuju pada jadwal pertandingan berikutnya di arena Bormio.
