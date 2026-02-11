Kronologi AS vs Kanada 5-0 Hoki Es Olimpiade 2026: Dominasi 60 Menit

Headline
PERTANDINGAN yang diprediksi akan berlangsung sengit antara dua raksasa hoki es dunia justru berakhir dengan dominasi tunggal. Amerika Serikat berhasil melumat Kanada dengan skor telak 5-0 pada laga penyisihan Grup A Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, Selasa (10/2/2026).
Kemenangan ini mencatatkan sejarah baru sebagai margin kemenangan terbesar Amerika Serikat atas Kanada di panggung Olimpiade. Berikut adalah kronologi hancurnya pertahanan Kanada dalam tiga periode pertandingan:
Sepuluh menit pertama dimulai dengan intensitas fisik yang sangat tinggi. Kanada sempat menekan melalui serangan balik, namun kiper AS Aerin Frankel tampil sigap meredam ancaman. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-14 ketika Laila Edwards memanfaatkan kemelut di depan gawang Ann-Renee Desbiens. Skor 1-0 menutup periode pertama.
Periode ini menjadi titik balik hancurnya mentalitas Kanada. Amerika Serikat meningkatkan kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang. Pada menit ke-25, veteran Hilary Knight mencetak gol melalui skema power-play. Hanya berselang tiga menit, Abbey Murphy memperlebar jarak menjadi 3-0 setelah melakukan aksi individu menawan. Kanada tampak kehilangan arah tanpa kepemimpinan di lini tengah.
Memasuki periode terakhir, Kanada mencoba bermain lebih agresif, namun justru meninggalkan lubang besar di pertahanan. Taylor Heise menambah keunggulan pada menit ke-48. Pesta kemenangan Amerika Serikat ditutup oleh gol kedua Laila Edwards di menit ke-55, memastikan skor akhir 5-0 bagi kemenangan tim Negeri Paman Sam.
|Menit
|Pencetak Gol (AS)
|Asis
|14'
|Laila Edwards
|H. Knight
|25'
|Hilary Knight (PP)
|C. Harvey
|28'
|Abbey Murphy
|K. Bilka
|48'
|Taylor Heise
|A. Kessel
|55'
|Laila Edwards
|Unassisted
"Kami mengikuti rencana permainan sejak detik pertama. Kecepatan adalah kunci kami hari ini, dan para pemain mengeksekusinya dengan luar biasa," pungkas pelatih AS, John Wroblewski, dalam sesi jumpa pers.
