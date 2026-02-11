Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kronologi AS vs Kanada 5-0 Hoki Es Olimpiade 2026: Dominasi 60 Menit

Media Indonesia
11/2/2026 13:11
Kronologi AS vs Kanada 5-0 Hoki Es Olimpiade 2026: Dominasi 60 Menit
Ilustrasi(olympics.com)

PERTANDINGAN yang diprediksi akan berlangsung sengit antara dua raksasa hoki es dunia justru berakhir dengan dominasi tunggal. Amerika Serikat berhasil melumat Kanada dengan skor telak 5-0 pada laga penyisihan Grup A Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, Selasa (10/2/2026).

Kemenangan ini mencatatkan sejarah baru sebagai margin kemenangan terbesar Amerika Serikat atas Kanada di panggung Olimpiade. Berikut adalah kronologi hancurnya pertahanan Kanada dalam tiga periode pertandingan:

Periode Pertama: Gol Pembuka Laila Edwards

Sepuluh menit pertama dimulai dengan intensitas fisik yang sangat tinggi. Kanada sempat menekan melalui serangan balik, namun kiper AS Aerin Frankel tampil sigap meredam ancaman. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-14 ketika Laila Edwards memanfaatkan kemelut di depan gawang Ann-Renee Desbiens. Skor 1-0 menutup periode pertama.

Baca juga : Dampak Kemenangan 5-0 AS vs Kanada di Olimpiade 2026: Pesan Dominasi Dunia

Statistik Periode 1:
Tembakan ke Gawang: AS 12 - 6 Kanada
Skor: 1 - 0

Periode Kedua: Badai Serangan Amerika

Periode ini menjadi titik balik hancurnya mentalitas Kanada. Amerika Serikat meningkatkan kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang. Pada menit ke-25, veteran Hilary Knight mencetak gol melalui skema power-play. Hanya berselang tiga menit, Abbey Murphy memperlebar jarak menjadi 3-0 setelah melakukan aksi individu menawan. Kanada tampak kehilangan arah tanpa kepemimpinan di lini tengah.

Periode Ketiga: Penegasan Dominasi Total

Memasuki periode terakhir, Kanada mencoba bermain lebih agresif, namun justru meninggalkan lubang besar di pertahanan. Taylor Heise menambah keunggulan pada menit ke-48. Pesta kemenangan Amerika Serikat ditutup oleh gol kedua Laila Edwards di menit ke-55, memastikan skor akhir 5-0 bagi kemenangan tim Negeri Paman Sam.

Menit Pencetak Gol (AS) Asis
14' Laila Edwards H. Knight
25' Hilary Knight (PP) C. Harvey
28' Abbey Murphy K. Bilka
48' Taylor Heise A. Kessel
55' Laila Edwards Unassisted

"Kami mengikuti rencana permainan sejak detik pertama. Kecepatan adalah kunci kami hari ini, dan para pemain mengeksekusinya dengan luar biasa," pungkas pelatih AS, John Wroblewski, dalam sesi jumpa pers.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved