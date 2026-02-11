Kronologi AS vs Kanada 5-0 Hoki Es Olimpiade 2026: Dominasi 60 Menit

Ilustrasi(olympics.com)

PERTANDINGAN yang diprediksi akan berlangsung sengit antara dua raksasa hoki es dunia justru berakhir dengan dominasi tunggal. Amerika Serikat berhasil melumat Kanada dengan skor telak 5-0 pada laga penyisihan Grup A Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, Selasa (10/2/2026).

Kemenangan ini mencatatkan sejarah baru sebagai margin kemenangan terbesar Amerika Serikat atas Kanada di panggung Olimpiade. Berikut adalah kronologi hancurnya pertahanan Kanada dalam tiga periode pertandingan:

Periode Pertama: Gol Pembuka Laila Edwards

Sepuluh menit pertama dimulai dengan intensitas fisik yang sangat tinggi. Kanada sempat menekan melalui serangan balik, namun kiper AS Aerin Frankel tampil sigap meredam ancaman. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-14 ketika Laila Edwards memanfaatkan kemelut di depan gawang Ann-Renee Desbiens. Skor 1-0 menutup periode pertama.

Baca juga : Dampak Kemenangan 5-0 AS vs Kanada di Olimpiade 2026: Pesan Dominasi Dunia

Statistik Periode 1:

Tembakan ke Gawang: AS 12 - 6 Kanada

Skor: 1 - 0

Periode Kedua: Badai Serangan Amerika

Periode ini menjadi titik balik hancurnya mentalitas Kanada. Amerika Serikat meningkatkan kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang. Pada menit ke-25, veteran Hilary Knight mencetak gol melalui skema power-play. Hanya berselang tiga menit, Abbey Murphy memperlebar jarak menjadi 3-0 setelah melakukan aksi individu menawan. Kanada tampak kehilangan arah tanpa kepemimpinan di lini tengah.

Periode Ketiga: Penegasan Dominasi Total

Memasuki periode terakhir, Kanada mencoba bermain lebih agresif, namun justru meninggalkan lubang besar di pertahanan. Taylor Heise menambah keunggulan pada menit ke-48. Pesta kemenangan Amerika Serikat ditutup oleh gol kedua Laila Edwards di menit ke-55, memastikan skor akhir 5-0 bagi kemenangan tim Negeri Paman Sam.

Menit Pencetak Gol (AS) Asis 14' Laila Edwards H. Knight 25' Hilary Knight (PP) C. Harvey 28' Abbey Murphy K. Bilka 48' Taylor Heise A. Kessel 55' Laila Edwards Unassisted

"Kami mengikuti rencana permainan sejak detik pertama. Kecepatan adalah kunci kami hari ini, dan para pemain mengeksekusinya dengan luar biasa," pungkas pelatih AS, John Wroblewski, dalam sesi jumpa pers.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi