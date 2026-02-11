Menang 3-1 atas Slovakia, Finlandia Awali Misi Pertahankan Emas di Milano 2026

Ilustrasi(olympics.com)

JUARA bertahan Finlandia sukses mengawali kampanye mereka di Olimpiade Musim Dingin 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Slovakia pada laga pembuka Grup B di Milano Santagiulia Arena, Milan, Rabu (11/2/2026). Kemenangan ini menegaskan status Finlandia sebagai favorit kuat menyusul kembalinya para bintang NHL ke panggung Olimpiade.

Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak puck drop pertama. Finlandia membuka keunggulan pada periode pertama melalui situasi power-play yang diselesaikan dengan sempurna oleh Mikko Rantanen pada menit ke-12. Slovakia sempat membalas di awal periode kedua lewat aksi individu Juraj Slafkovsky, namun Finlandia kembali unggul lewat gol Sebastian Aho dan Roope Hintz.

Statistik Pertandingan: Finlandia vs Slovakia Skor Akhir 3 - 1 Pencetak Gol FIN Rantanen (12'), Aho (34'), Hintz (52') Pencetak Gol SVK Slafkovsky (23') Lokasi Milano Santagiulia Arena, Milan

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Jukka Jalonen dalam misi mempertahankan medali emas yang mereka raih di Beijing 2022. Selain itu, laga ini menjadi sorotan dunia karena kehadiran kembali para pemain NHL yang memberikan standar permainan kelas dunia di atas es Milano.

Baca juga : John Wroblewski Puji Aerin Frankel usai AS Bantai Kanada 5-0 di Olimpiade 2026

"Kami tahu Slovakia adalah tim yang sangat mengandalkan fisik, tetapi kami tetap tenang dan menjalankan rencana permainan kami. Memulai turnamen dengan tiga poin sangat krusial bagi kepercayaan diri tim," ujar kapten Finlandia, Aleksander Barkov, dalam sesi wawancara di mixed zone.

Selanjutnya, Finlandia akan menghadapi Swedia dalam laga bertajuk derbi Skandinavia pada Jumat (13/2), sementara Slovakia harus berjuang meraih poin saat bertemu tuan rumah Italia untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi