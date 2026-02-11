Menang 3-1 atas Slovakia, Finlandia Awali Misi Pertahankan Emas di Milano 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
JUARA bertahan Finlandia sukses mengawali kampanye mereka di Olimpiade Musim Dingin 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Slovakia pada laga pembuka Grup B di Milano Santagiulia Arena, Milan, Rabu (11/2/2026). Kemenangan ini menegaskan status Finlandia sebagai favorit kuat menyusul kembalinya para bintang NHL ke panggung Olimpiade.
Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak puck drop pertama. Finlandia membuka keunggulan pada periode pertama melalui situasi power-play yang diselesaikan dengan sempurna oleh Mikko Rantanen pada menit ke-12. Slovakia sempat membalas di awal periode kedua lewat aksi individu Juraj Slafkovsky, namun Finlandia kembali unggul lewat gol Sebastian Aho dan Roope Hintz.
|Skor Akhir
|3 - 1
|Pencetak Gol FIN
|Rantanen (12'), Aho (34'), Hintz (52')
|Pencetak Gol SVK
|Slafkovsky (23')
|Lokasi
|Milano Santagiulia Arena, Milan
Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Jukka Jalonen dalam misi mempertahankan medali emas yang mereka raih di Beijing 2022. Selain itu, laga ini menjadi sorotan dunia karena kehadiran kembali para pemain NHL yang memberikan standar permainan kelas dunia di atas es Milano.
"Kami tahu Slovakia adalah tim yang sangat mengandalkan fisik, tetapi kami tetap tenang dan menjalankan rencana permainan kami. Memulai turnamen dengan tiga poin sangat krusial bagi kepercayaan diri tim," ujar kapten Finlandia, Aleksander Barkov, dalam sesi wawancara di mixed zone.
Selanjutnya, Finlandia akan menghadapi Swedia dalam laga bertajuk derbi Skandinavia pada Jumat (13/2), sementara Slovakia harus berjuang meraih poin saat bertemu tuan rumah Italia untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur.
Kemenangan 3-1 Finlandia atas Slovakia di Olimpiade 2026 mengubah peta persaingan hoki es putra. Simak analisis dampak dominasi juara bertahan.
Penutupan Olimpiade Musim Dingin 2026 akan digelar di Verona Arena pada 22 Februari. Simak jadwal, lokasi, dan prosesi handover ke Prancis 2030.
Simak profil lengkap Birk Ruud, peraih medali emas Big Air putra di Olimpiade Musim Dingin 2026. Pelajari perjalanan karier, teknik andalan, dan prestasinya.
Keberhasilan Domen Prevc meraih emas Large Hill di Milano Cortina 2026 mengukuhkan dinasti Prevc sebagai keluarga tersukses dalam sejarah ski jumping.
Simak jadwal final Giant Slalom putra Olimpiade 2026 besok 14 Februari. Lucas Braathen berpeluang raih medali pertama untuk Brasil.
Cek jadwal lengkap Olimpiade Musim Dingin 2026 besok 14 Februari. Ada final Ski Alpen Giant Slalom dan Speed Skating. Simak jam tayang WIB.
Chloe Kim mendominasi kualifikasi halfpipe Olimpiade 2026. Di sisi lain, insiden Liu Jiayu memicu debat keamanan lintasan di Milano-Cortina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved