John Wroblewski Puji Aerin Frankel usai AS Bantai Kanada 5-0 di Olimpiade 2026

Ilustrasi(olympics.com)

PELATIH tim hoki es putri Amerika Serikat, John Wroblewski, memberikan apresiasi setinggi langit kepada kiper Aerin Frankel setelah kemenangan telak 5-0 atas Kanada di babak penyisihan Olimpiade Musim Dingin 2026, Selasa (10/2). Wroblewski menyebut ketangguhan Frankel di bawah mistar gawang sebagai faktor kunci yang meruntuhkan mentalitas juara bertahan Kanada di Milano Santagiulia Arena.

John Wroblewski menekankan bahwa meskipun lini serang timnya tampil tajam dengan mencetak lima gol, fondasi kemenangan tersebut dibangun oleh pertahanan yang sangat solid. Aerin Frankel mencatatkan sejarah dengan melakukan 20 penyelamatan gemilang, menjadikannya kiper AS pertama yang mencatatkan shutout (tidak kebobolan) melawan Kanada dalam sejarah pertemuan kedua negara di Olimpiade.

"Aerin Frankel malam ini adalah tembok. Dia tidak hanya menghentikan keping (puck), tapi dia juga menghancurkan harapan lawan. Saat Anda memiliki kiper yang bermain dengan level kepercayaan diri seperti itu, seluruh tim akan merasa tidak terkalahkan," Baca juga : Kronologi AS vs Kanada 5-0 Hoki Es Olimpiade 2026: Dominasi 60 Menit — John Wroblewski, Pelatih Kepala Tim Hoki Es Putri AS

Wroblewski juga memuji kedisiplinan para pemain muda yang mampu menjalankan instruksi taktis dengan sempurna. Menurutnya, kemenangan 5-0 ini adalah bukti bahwa transisi generasi dalam skuad Amerika Serikat telah berjalan sukses. Ia menyebut kemenangan ini telah "menghapus luka" dari kekalahan-kekalahan sebelumnya di turnamen besar.

Statistik Kunci Aerin Frankel Detail Total Tembakan Dihadapi 20 Penyelamatan (Saves) 20 Persentase Penyelamatan 100% (Shutout)

Kemenangan telak ini memastikan Amerika Serikat melaju ke babak perempat final sebagai juara grup. Meski demikian, Wroblewski memperingatkan anak asuhnya untuk tidak cepat puas. Ia menegaskan bahwa target utama tim tetaplah medali emas, dan kemenangan atas Kanada hanyalah satu langkah menuju tujuan besar tersebut di Milano 2026.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi