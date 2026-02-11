Hasil Hoki Es Olimpiade 2026: Finlandia Tekuk Slowakia 4-2 di Laga Pembuka

Ilustrasi(olympics.com)

Finlandia sukses mengawali langkah mereka di Olimpiade Musim Dingin 2026 dengan kemenangan penting. Menghadapi Slowakia di Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, Rabu (11/2), tim berjuluk Suomi tersebut menang dengan skor 4-2 dalam laga pembuka Grup B kategori putra.

Jalannya Pertandingan: Dominasi Bintang NHL

Pertandingan berlangsung ketat sejak menit pertama. Slowakia memberikan kejutan dengan unggul lebih dulu melalui aksi individu Juraj Slafkovsky. Namun, kembalinya para pemain NHL ke panggung Olimpiade memberikan dampak instan bagi Finlandia. Mikko Rantanen dan Sebastian Aho menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol-gol krusial yang membalikkan keadaan.

Meskipun Slowakia sempat memberikan perlawanan melalui gol Simon Nemec yang membuat skor imbang 2-2, disiplin tinggi para pemain Finlandia di periode ketiga menjadi pembeda. Gol dari Roope Hintz dan Aleksander Barkov memastikan tiga poin penuh bagi tim asuhan Jukka Jalonen di klasemen Grup B.

Detail Pertandingan Keterangan Skor Akhir Finlandia 4 - 2 Slowakia Pencetak Gol FIN Rantanen, Aho, Hintz, Barkov Pencetak Gol SVK Slafkovsky, Nemec Lokasi Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Update Babak Gugur Putri

Dengan berakhirnya fase grup kategori putra dan putri hari ini, bagan perempat final putri telah resmi dirilis. Amerika Serikat yang tampil perkasa di fase grup akan ditantang oleh tim tuan rumah Italia. Berikut adalah jadwal lengkap perempat final putri yang akan berlangsung pada 13 Februari 2026:

Amerika Serikat vs Italia

Kanada vs Jerman

Finlandia vs Swiss

Republik Ceko vs Swedia

Kemenangan Finlandia di sektor putra hari ini memberikan sinyal kuat bahwa mereka masih menjadi kandidat utama peraih medali emas, bersaing ketat dengan Kanada dan Amerika Serikat yang baru akan melakoni laga perdana mereka besok.

