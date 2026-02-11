AS Puncaki Klasemen Hoki Es Putri Olimpiade 2026 Usai Bantai Kanada 5-0

Headline
TIM hoki es putri Amerika Serikat resmi mengunci posisi puncak klasemen Grup A Olimpiade 2026 setelah menghancurkan rival abadi Kanada dengan skor telak 5-0 di Milano Santagiulia Arena, Milan, Selasa (10/2/2026). Kemenangan ini memastikan skuad Negeri Paman Sam melaju ke babak perempat final dengan status unggulan pertama setelah menyapu bersih empat laga fase grup.
Amerika Serikat mencatatkan rekor sempurna 4-0 di Grup A dengan total agregat gol yang sangat dominan. Kemenangan atas Kanada menjadi pernyataan tegas bahwa mereka adalah kandidat terkuat peraih medali emas. Dalam laga tersebut, Aerin Frankel mencatatkan shutout kedua di turnamen ini, sementara gol-gol kemenangan dicetak oleh Caroline Harvey, Hannah Bilka (2 gol), Kirsten Simms, dan Laila Edwards.
|Negara
|Main
|Menang
|Poin
|Amerika Serikat
|4
|4
|12
|Kanada
|4
|3
|9
|Republik Ceko
|4
|1
|4
"Ini adalah momen yang sangat spesial. Grup ini telah tampil luar biasa sejak awal turnamen dan saya pikir kami menunjukkan kemampuan sesungguhnya saat melawan rival terbesar kami," ujar Kirsten Simms, penyerang tim AS, pasca pertandingan melawan Kanada.
Sementara itu, tim putra Amerika Serikat dijadwalkan melakoni laga pembuka Grup C melawan Jerman pada Kamis (12/2/2026). Dengan kembalinya pemain-pemain bintang NHL seperti Auston Matthews, tim putra AS diprediksi akan menguasai klasemen Grup C yang juga dihuni oleh Latvia dan Denmark.
Kemenangan tim putri memberikan suntikan moral besar bagi seluruh delegasi hoki es Amerika Serikat di Milano-Cortina 2026. Fokus kini beralih ke babak gugur bagi tim putri dan laga pembuka yang krusial bagi tim putra.
