AS Puncaki Klasemen Hoki Es Putri Olimpiade 2026 Usai Bantai Kanada 5-0

Ilustrasi(olympics.com)

TIM hoki es putri Amerika Serikat resmi mengunci posisi puncak klasemen Grup A Olimpiade 2026 setelah menghancurkan rival abadi Kanada dengan skor telak 5-0 di Milano Santagiulia Arena, Milan, Selasa (10/2/2026). Kemenangan ini memastikan skuad Negeri Paman Sam melaju ke babak perempat final dengan status unggulan pertama setelah menyapu bersih empat laga fase grup.

Dominasi Sempurna Sektor Putri

Amerika Serikat mencatatkan rekor sempurna 4-0 di Grup A dengan total agregat gol yang sangat dominan. Kemenangan atas Kanada menjadi pernyataan tegas bahwa mereka adalah kandidat terkuat peraih medali emas. Dalam laga tersebut, Aerin Frankel mencatatkan shutout kedua di turnamen ini, sementara gol-gol kemenangan dicetak oleh Caroline Harvey, Hannah Bilka (2 gol), Kirsten Simms, dan Laila Edwards.

Klasemen Akhir Fase Grup A (Putri) Negara Main Menang Poin Amerika Serikat 4 4 12 Kanada 4 3 9 Republik Ceko 4 1 4

"Ini adalah momen yang sangat spesial. Grup ini telah tampil luar biasa sejak awal turnamen dan saya pikir kami menunjukkan kemampuan sesungguhnya saat melawan rival terbesar kami," ujar Kirsten Simms, penyerang tim AS, pasca pertandingan melawan Kanada.

Status Tim Putra di Grup C

Sementara itu, tim putra Amerika Serikat dijadwalkan melakoni laga pembuka Grup C melawan Jerman pada Kamis (12/2/2026). Dengan kembalinya pemain-pemain bintang NHL seperti Auston Matthews, tim putra AS diprediksi akan menguasai klasemen Grup C yang juga dihuni oleh Latvia dan Denmark.

Jadwal Mendatang: Tim putri AS akan bertanding di babak perempat final pada Jumat (13/2), sementara tim putra akan melakoni laga perdana grup pada Kamis (12/2) pukul 21.10 waktu setempat.

Kemenangan tim putri memberikan suntikan moral besar bagi seluruh delegasi hoki es Amerika Serikat di Milano-Cortina 2026. Fokus kini beralih ke babak gugur bagi tim putri dan laga pembuka yang krusial bagi tim putra.

