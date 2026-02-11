Dampak Kemenangan 5-0 AS vs Kanada di Olimpiade 2026: Pesan Dominasi Dunia

Ilustrasi(olympics.com)

KEMENANGAN telak 5-0 Amerika Serikat atas Kanada di babak penyisihan Olimpiade Musim Dingin 2026, Selasa (10/2/2026), telah mengirimkan gelombang kejutan yang mengubah lanskap hoki es putri dunia secara permanen. Hasil di Milano Santagiulia Arena ini bukan sekadar statistik, melainkan pernyataan dominasi total yang meruntuhkan hegemoni Kanada selama dekade terakhir.

Dampak pertama yang paling terasa adalah runtuhnya "aura tak terkalahkan" Kanada. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade, tim putri Kanada gagal mencetak satu gol pun dalam sebuah pertandingan. Kekalahan shutout ini menjadi pukulan telak bagi mentalitas tim yang biasanya dikenal dengan julukan "Captain Clutch". Tanpa kehadiran Marie-Philip Poulin yang cedera, Kanada tampak kehilangan arah, memberikan celah bagi Amerika Serikat untuk menegaskan bahwa regenerasi mereka telah berhasil.

Secara nasional bagi Amerika Serikat, kemenangan ini memiliki dampak simbolis yang kuat. Kehadiran pemain muda seperti Laila Edwards—pemain kulit hitam pertama yang mencetak gol bagi tim putri AS di Olimpiade—memberikan pesan inklusivitas dan masa depan cerah bagi olahraga ini di Amerika. Ini bukan lagi tim yang hanya bergantung pada veteran seperti Hilary Knight, melainkan mesin yang digerakkan oleh kecepatan pemain-pemain usia perguruan tinggi.

Bagi peta persaingan medali emas, hasil ini mengubah status Amerika Serikat dari "penantang" menjadi "favorit mutlak". Dengan rekor mencengangkan sepanjang fase grup, AS telah membangun tembok psikologis yang akan sangat sulit ditembus oleh lawan mana pun di babak perempat final hingga final nanti.

"Kami tidak hanya ingin menang, kami ingin mendominasi setiap jengkal es. Hasil ini membuktikan bahwa kerja keras kami selama empat tahun terakhir membuahkan hasil," tegas pelatih AS, John Wroblewski, dalam konferensi pers usai laga.

Pertandingan perempat final dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat (13/2), di mana Amerika Serikat akan menghadapi tuan rumah Italia, sementara Kanada harus segera berbenah sebelum menghadapi Finlandia di laga terakhir grup mereka untuk menentukan posisi klasemen.

