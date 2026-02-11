AS Hancurkan Kanada 5-0, Puncaki Klasemen Hoki Es Putri Olimpiade 2026

Headline
Tim hoki es putri Amerika Serikat mencatatkan kemenangan bersejarah dengan membantai rival abadi mereka, Kanada, dengan skor telak 5-0 pada laga penyisihan Grup A di Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, Selasa (10/2/2026). Hasil ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade, tim putri Kanada gagal mencetak satu gol pun (shutout) dalam sebuah pertandingan.
Dominasi Amerika Serikat dimulai sejak awal periode pertama. Caroline Harvey membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 3 menit 45 detik. Tekanan tanpa henti dari tim AS membuat pertahanan Kanada kewalahan, yang diperparah dengan absennya kapten andalan mereka, Marie-Philip Poulin, akibat cedera.
Pada periode kedua, AS menambah dua gol melalui aksi Hannah Bilka dan Kirsten Simms. Gol Simms sempat memicu protes dari kubu Kanada, namun setelah tinjauan video yang panjang, wasit menyatakan gol tersebut sah. Hannah Bilka kembali mencetak gol keduanya sebelum Laila Edwards menutup pesta kemenangan di periode ketiga. Edwards juga mengukir sejarah sebagai pemain kulit hitam pertama yang mencetak gol untuk tim hoki es putri AS di ajang Olimpiade.
Kiper AS, Aerin Frankel, tampil luar biasa dengan mematahkan 20 tembakan pemain Kanada untuk mengamankan shutout keduanya di turnamen ini. Dengan hasil 4-0 di fase grup, Amerika Serikat resmi mengamankan posisi unggulan pertama menuju babak perempat final yang akan dimulai pada Jumat mendatang.
Kemenangan ini menjadi pesan kuat bagi negara-negara peserta lain bahwa Amerika Serikat adalah kandidat terkuat peraih medali emas. Sementara itu, di sektor putra, kompetisi resmi dimulai hari ini, Rabu (11/2), dengan laga pembuka antara Slovakia melawan Finlandia yang juga menandai kembalinya para megabintang NHL ke panggung Olimpiade.
"Ini adalah momen yang sangat spesial. Grup ini telah tampil luar biasa sejak awal turnamen dan saya pikir kami menunjukkan kemampuan sesungguhnya saat melawan rival terbesar kami," ujar Kirsten Simms, pencetak gol ketiga AS, pasca pertandingan.
|Pertandingan
|Waktu (WIB)
|Lokasi
|Slovakia vs Finlandia (Grup B)
|22:40 WIB
|Milano Santagiulia Arena
|Swedia vs Italia (Grup B)
|03:10 WIB (Kamis)
|Milano Rho Arena
