Jadwal Hoki Es Putra Olimpiade Musim Dingin 2026: Laga Pembuka Finlandia vs Slovakia

Ilustrasi(olympics.com)

CABANG olahraga hoki es putra Olimpiade Musim Dingin 2026 resmi bergulir hari ini, Rabu (11/2/2026), di Milan, Italia. Pertandingan antara Finlandia melawan Slovakia di Grup B menjadi laga pembuka yang menandai kembalinya para pemain profesional NHL ke panggung Olimpiade setelah absen selama 12 tahun.

Turnamen hoki es putra yang paling dinantikan di Milan-Cortina 2026 akhirnya dimulai. Laga perdana grup B akan mempertemukan tim tangguh Finlandia melawan Slovakia di Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim membawa skuad terbaik mereka.

Kembalinya para pemain dari National Hockey League (NHL) menjadi sorotan utama dalam edisi kali ini. Kehadiran bintang-bintang dunia memberikan dimensi baru pada persaingan medali emas yang selama dua edisi terakhir didominasi oleh tim-tim berbasis pemain liga Eropa.

Selain laga pembuka, tuan rumah Italia juga akan memulai perjuangannya di Grup B melawan Swedia pada sesi malam. Italia yang bertindak sebagai tuan rumah diharapkan mampu memberikan perlawanan di hadapan pendukung sendiri yang memadati Milano Rho Ice Hockey Arena.

Kutipan: "Ini adalah momen yang ditunggu oleh seluruh dunia hoki. Memiliki pemain terbaik di atas es Olimpiade lagi adalah kemenangan bagi olahraga ini," ujar Presiden Federasi Hoki Es Internasional (IIHF), Luc Tardif.

Jadwal Pertandingan Hoki Es Putra (Rabu, 11 Februari 2026)

Pertandingan Waktu (WIB) Lokasi Finlandia vs Slovakia (Grup B) 22:40 WIB Milano Santagiulia Ice Hockey Arena Swedia vs Italia (Grup B) 03:10 WIB (Kamis) Milano Rho Ice Hockey Arena

Turnamen hoki es putra Olimpiade 2026 diikuti oleh 12 negara yang memperebutkan medali emas hingga laga final yang akan digelar pada 22 Februari mendatang.

