Istigasah di Cirebon, Ulama Soroti Penegakan Hukum di Indonesia

Ratusan warga mengikuti Istighotsah Kubro dan Halal Bihalal Doa untuk Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (3/4). Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi spiritual sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat terkait penegakan hukum di Indonesia.

Pimpinan Majelis Al Barkah Surya Cirebon, KH Muhammad Ilyas Khaelani, mengatakan istighotsah yang digelar pasca Idulfitri itu merupakan bentuk ikhtiar batin agar bangsa Indonesia dijauhkan dari ketidakadilan.

“Ini bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga doa bersama agar negeri ini terjaga dari praktik hukum yang tidak adil dan aparat penegak hukum dijauhkan dari godaan yang merusak integritas,” ujar KH Ilyas.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti sejumlah kasus yang dinilai masih menyisakan persoalan keadilan, di antaranya kasus Kilometer 50 (KM 50) dan kasus Vina. Menurut dia, penyelesaian kasus-kasus tersebut penting untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Peristiwa KM 50 dan kasus lainnya masih menjadi perhatian masyarakat. Harapannya, dapat diungkap secara terang agar memberikan kepastian hukum,” katanya.

Ilyas menegaskan, masyarakat berharap seluruh perkara yang belum terselesaikan dapat ditangani secara transparan dan profesional.

“Kalau memang perlu dijelaskan, jelaskanlah. Kalau perlu ditegakkan, tegakkanlah. Negara ini memiliki hukum yang harus dijalankan secara adil,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat mendorong penyelesaian berbagai kasus yang masih tertunda.

“Kami berharap ada upaya yang serius dan terbuka untuk menyelesaikan kasus-kasus yang belum tuntas, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum, khususnya Polri, dalam menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.

“Penegakan hukum yang jujur dan terbuka sangat penting untuk menjaga marwah hukum dan kepercayaan publik,” tegas Ilyas.

Kegiatan istighotsah berlangsung khidmat dengan diikuti ratusan jamaah dari berbagai kalangan masyarakat dan tokoh agama. Mereka memanjatkan doa bersama untuk keselamatan bangsa serta berharap keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan di Indonesia.