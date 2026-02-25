Kejaksaan Agung Tegaskan Kasus Alex Noerdin Gugur Demi Hukum Setelah Meninggal

Gedung Kejaksaan Agung.(MI/Ramdani)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan tidak ada lagi proses hukum untuk eks Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin setelah meninggal dunia. Aturan hukum mewajibkan penegak hukum menggugurkan kasus jika pihak berperkaranya wafat.

"Kalau meninggal secara otomatis kasus pidananya untuk yang bersangkutan tutup demi hukum," kata Kapuspnkum Kejagung Anang Surpiatna melalui keterangan tertulis, Rabu (25/2).

Alex terjerat dalam kasus dugaan rasuah Pasar Cinde, Palembang. Eks Gubernur Sumatra Selatan itu juga seharusnya menjadi saksi dalam persidangan dalam beberapa waktu ini.

Baca juga : Jerat 13 Perusahaan Terkait Korupsi Jiwasraya, Kejagung Catat Sejarah

Anang menegaskan cuma pemberkasan Alex yang digugurkan. Pihak berperkara lain tetap diproses hukum.

"Sedangkan yang lainnya tetap berproses di persidangan," ucap Anang.

Anang mengatakan, status gugur cuma terkait hukuman fisik. Kerugian negara tetap bisa ditagih sebagai utang oleh keluarga Alex.

"Kalau ada kerugian yang dinikmati yang bersangkutan. Nanti akan diserahkan ke Bidang Datun (JPN) untuk melayangkan gugatan keperdataannya," ujar Anang. (Can/P-3)