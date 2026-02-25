Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kejaksaan Agung Tegaskan Kasus Alex Noerdin Gugur Demi Hukum Setelah Meninggal

Candra Yuri Nuralam
25/2/2026 20:31
Kejaksaan Agung Tegaskan Kasus Alex Noerdin Gugur Demi Hukum Setelah Meninggal
Gedung Kejaksaan Agung.(MI/Ramdani)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan tidak ada lagi proses hukum untuk eks Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin setelah meninggal dunia. Aturan hukum mewajibkan penegak hukum menggugurkan kasus jika pihak berperkaranya wafat.

"Kalau meninggal secara otomatis kasus pidananya untuk yang bersangkutan tutup demi hukum," kata Kapuspnkum Kejagung Anang Surpiatna melalui keterangan tertulis, Rabu (25/2).

Alex terjerat dalam kasus dugaan rasuah Pasar Cinde, Palembang. Eks Gubernur Sumatra Selatan itu juga seharusnya menjadi saksi dalam persidangan dalam beberapa waktu ini.

Baca juga : Jerat 13 Perusahaan Terkait Korupsi Jiwasraya, Kejagung Catat Sejarah

Anang menegaskan cuma pemberkasan Alex yang digugurkan. Pihak berperkara lain tetap diproses hukum.

"Sedangkan yang lainnya tetap berproses di persidangan," ucap Anang.

Anang mengatakan, status gugur cuma terkait hukuman fisik. Kerugian negara tetap bisa ditagih sebagai utang oleh keluarga Alex.

"Kalau ada kerugian yang dinikmati yang bersangkutan. Nanti akan diserahkan ke Bidang Datun (JPN) untuk melayangkan gugatan keperdataannya," ujar Anang. (Can/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved