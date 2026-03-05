Dampak Perang Iran, 35 Penerbangan dari dan ke Bali Batal, 5 Ribu Lebih Penumpang Terbengkalai

Headline
DAMPAK perang Iran terus meluas hingga memengaruhi konektivitas udara internasional. Hingga Rabu (5/3), sebanyak 35 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, resmi dibatalkan akibat penutupan ruang udara di sejumlah negara Timur Tengah.
Communication and Legal Division Head PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi, menjelaskan bahwa pembatalan ini mencakup 20 jadwal keberangkatan dan 15 jadwal kedatangan internasional.
Penutupan ruang udara ini berdampak langsung pada maskapai yang melintasi jalur Timur Tengah. Berikut adalah rincian maskapai dan rute yang mengalami penyesuaian jadwal:
|Maskapai
|Nomor Penerbangan
|Rute
|Emirates
|EK369, EK399, EK368, EK398
|Dubai (DXB) - Denpasar (DPS) PP
|Etihad Airways
|EY477, EY476
|Abu Dhabi (AUH) - Denpasar (DPS) PP
|Qatar Airways
|QR963, QR961, QR960, QR962
|Doha (DOH) - Denpasar (DPS) PP
Berdasarkan data manifest maskapai, terdapat sedikitnya 5.905 calon penumpang keberangkatan yang terdampak. Manajemen InJourney Airports telah mengambil langkah antisipasi untuk memastikan kenyamanan penumpang yang terbengkalai di bandara.
"Kami menyediakan area pelayanan help desk maskapai dan berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi untuk penyediaan konter pelayanan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) bagi penumpang terdampak di Lantai 2 Terminal Keberangkatan Internasional," ujar Gede Eka Sandi.
Selain bantuan administratif, pihak pengelola bandara juga membagikan makanan ringan dan minuman secara gratis setiap hari. Bagi penumpang yang membutuhkan informasi lebih lanjut, layanan contact center tersedia melalui sambungan telepon di nomor 172.
Hingga saat ini, pihak otoritas bandara bersama AirNav Indonesia terus memantau situasi keamanan ruang udara global guna menentukan langkah operasional selanjutnya terkait dampak perang Iran ini. (OL/E-4)
