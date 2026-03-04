90% Tanker Berhenti Melintasi Selat Hormuz, Kapal Kecil Nekat 'Kucing-kucingan' Terobos Blokade

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KRISIS energi global membayangi dunia setelah lalu lintas tanker minyak di Selat Hormuz dilaporkan anjlok drastis sebesar 90%. Penurunan tajam ini merupakan dampak langsung dari pecahnya konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Selat Hormuz bukan sekadar jalur air biasa; wilayah ini adalah "urat nadi" energi dunia yang melayani transit bagi 20% pasokan minyak mentah global. Firma intelijen pasar energi ternama, Kpler, mengungkapkan bahwa sejak serangan dimulai, hampir seluruh aktivitas pengiriman minyak melalui jalur ini terhenti total.
Militer Iran sebelumnya mengklaim telah berhasil "mencekik" lalu lintas di selat tersebut sebagai bentuk pertahanan. Langkah ini memicu kekhawatiran akan lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional akibat terganggunya rantai pasok.
Meski situasi sangat berisiko, laporan Kpler menunjukkan tidak semua kapal benar-benar berhenti. Sejumlah kapal kecil tanker dilaporkan nekat menerobos jalur maut tersebut dengan taktik yang berisiko tinggi.
Analis Kpler, Matt Wright, menjelaskan bahwa beberapa kapal sengaja mematikan sistem pelacakan otomatis mereka untuk menghindari deteksi.
“Beberapa tanker masih melakukan perjalanan ke timur dan barat melalui selat tersebut, dengan sejumlah pelayaran terjadi di bawah pemadaman AIS (Automatic Identification System),” ungkap Wright.
Taktik "gelap" ini menunjukkan betapa krusialnya jalur Hormuz bagi eksportir minyak, meski nyawa kru dan muatan menjadi taruhannya di tengah hujan serangan udara dan patroli militer.
Berhentinya 90% lalu lintas tanker ini diprediksi akan memicu efek domino pada inflasi global. Jika Selat Hormuz tetap tertutup dalam waktu lama, analis memperkirakan harga minyak dunia bisa menembus rekor baru, yang pada gilirannya akan menaikkan biaya logistik dan harga barang pokok di seluruh dunia. (Al Jazeera/P-4)
Pertamina pantau ketat dua kapal tanker di Selat Hormuz menyusul ketegangan Iran-AS. Pastikan stok BBM aman jelang Ramadhan dan Idul Fitri meski dinamika global memanas
Ruang kendali itu terletak di titik paling tinggi anjungan kapal. Selama 52 tahun, hanya puluhan personil yang pernah duduk di kursi ruang kendali FSO Arco Ardjuna
Penjaga Pantai Filipina mempersiapkan penempatan penghalang terapung dan selang penyedot untuk menangani tumpahan minyak dan mencegahnya mencapai ibu kota, Manila.
PIS kini menandatangani kontrak dengan Hyundai Mipo Dockyard Co.Ltd untuk pembangunan dua kapal tanker LPG berteknologi dual-fuel.
Pasukan AS menyerang Houthi yang sebelumnya menembaki kapal tanker Inggris di Teluk Aden.
G7 gelar rapat darurat saat harga minyak tembus US$120 per barel. Krisis Selat Hormuz ancam inflasi global dan picu rencana pelepasan cadangan minyak darurat IEA.
Ketua Parlemen Iran Qalibaf sindir salah kalkulasi Donald Trump terkait harga minyak dunia. Ia peringatkan produksi energi global terancam akibat agresi AS-Israel.
HARGA minyak dunia melonjak setelah Qatar memperingatkan seluruh produksi minyak dan gas di kawasan Teluk berpotensi terhenti dalam beberapa hari jika konflik Timur Tengah terus berlanjut.
Harga minyak dunia (Brent) bertahan di level tinggi US$84 per barel usai serangan IRGC di Selat Hormuz. Simak dampak ke harga BBM subsidi & kurs Rupiah hari ini.
Simak kronologi lengkap serangan rudal IRGC terhadap tanker AS dan penutupan total Selat Hormuz yang memicu krisis energi global 2026.
Ketegangan di Selat Hormuz memuncak setelah IRGC menyerang tanker minyak AS. Jalur energi global terancam lumpuh, harga minyak dunia diprediksi meroket.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved