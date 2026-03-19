Jakarta Dilanda Panas Ekstrem, Ini 5 Langkah Pencegahan dari Pemprov DKI

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMEMRINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau seluruh warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari risiko kesehatan di tengah fenomena cuaca panas ekstrem yang melanda dalam beberapa hari terakhir.
Imbauan ini disampaikan oleh Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, di Jakarta, Kamis (19/3). Langkah antisipasi ini merujuk pada prakiraan terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Kami memahami keluhan warga yang dirasakan langsung, termasuk ketidaknyamanan beraktivitas di luar ruangan, panas yang terasa hingga sore hari serta dampak pada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, pekerja luar ruangan dan penyandang kondisi kesehatan tertentu," ujar Chico.
Chico menambahkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, telah memberikan atensi khusus terkait potensi panas ekstrem ini. Meski meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, Gubernur menekankan pentingnya langkah preventif yang terukur.
Saat ini, Pemprov DKI terus melakukan koordinasi intensif dengan BMKG untuk pemantauan harian dan sistem peringatan dini. Strategi antisipasi pun akan terus disesuaikan secara cepat mengikuti perkembangan dinamika cuaca di lapangan.
"Kami pun mengajak seluruh warga Jakarta untuk saling mengingatkan dan menjaga kesehatan bersama,” tambah Chico.
Sebagai bagian dari langkah mitigasi, Pemprov DKI merilis panduan praktis bagi warga untuk menghadapi suhu ekstrem:
Sebagai tindak lanjut, Gubernur telah menginstruksikan BPBD, Dinas Kesehatan, hingga perangkat wilayah (Wali Kota, Camat, Lurah) untuk memperkuat sosialisasi melalui RT/RW serta memantau kondisi kesehatan warga di Puskesmas dan Posyandu secara rutin.
(Ant/P-4)
