Jadwal Magrib Jakarta Hari Ini 21 Februari 2026 & Tips Buka Puasa Sehat

Memasuki hari ketiga Ramadan 1447 H, penting bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk memantau jadwal berbuka puasa agar dapat mempersiapkan ibadah dengan tepat waktu. Selain ketepatan waktu, menjaga pola makan saat berbuka menjadi kunci utama agar stamina tetap terjaga di tengah cuaca pancaroba.

Jadwal Magrib dan Isya DKI Jakarta 21 Februari 2026

Dikutip dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI, berikut adalah jadwal salat Magrib dan Isya untuk wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (21/2):

Ibadah Waktu (WIB) Magrib (Buka Puasa) 18.17 WIB Isya 19.27 WIB

Tips Berbuka Puasa Sehat Menurut Ahli Gizi

Agar ibadah puasa tidak terganggu oleh masalah kesehatan seperti asam lambung atau lemas, berikut adalah panduan sehat berbuka puasa:

Awali dengan Air Suhu Ruang: Hindari langsung minum air es. Air dengan suhu normal atau hangat lebih ramah bagi lambung yang baru saja beristirahat selama 13 jam.

Hindari langsung minum air es. Air dengan suhu normal atau hangat lebih ramah bagi lambung yang baru saja beristirahat selama 13 jam. Porsi Kecil tapi Berkualitas: Konsumsi kurma sebagai sumber energi cepat (glukosa alami). Beri jeda sekitar 15-20 menit sebelum masuk ke menu makanan utama.

Konsumsi kurma sebagai sumber energi cepat (glukosa alami). Beri jeda sekitar 15-20 menit sebelum masuk ke menu makanan utama. Kurangi Makanan Bersantan: Makanan tinggi lemak dan santan saat berbuka dapat memperlambat pengosongan lambung dan memicu rasa begah atau mengantuk saat salat Tarawih.

Makanan tinggi lemak dan santan saat berbuka dapat memperlambat pengosongan lambung dan memicu rasa begah atau mengantuk saat salat Tarawih. Cukupi Serat: Tambahkan sayuran hijau dan buah-buahan seperti semangka atau melon yang memiliki kadar air tinggi untuk membantu hidrasi tubuh.

Pastikan Anda tetap menjaga kondisi fisik dengan istirahat yang cukup di sela-sela aktivitas harian agar ibadah Ramadan tetap maksimal hingga akhir bulan.

