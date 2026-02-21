Jadwal Magrib Jakarta Hari Ini 21 Februari 2026 & Tips Buka Puasa Sehat

Headline
Memasuki hari ketiga Ramadan 1447 H, penting bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk memantau jadwal berbuka puasa agar dapat mempersiapkan ibadah dengan tepat waktu. Selain ketepatan waktu, menjaga pola makan saat berbuka menjadi kunci utama agar stamina tetap terjaga di tengah cuaca pancaroba.
Dikutip dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI, berikut adalah jadwal salat Magrib dan Isya untuk wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (21/2):
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Magrib (Buka Puasa)
|18.17 WIB
|Isya
|19.27 WIB
Agar ibadah puasa tidak terganggu oleh masalah kesehatan seperti asam lambung atau lemas, berikut adalah panduan sehat berbuka puasa:
Pastikan Anda tetap menjaga kondisi fisik dengan istirahat yang cukup di sela-sela aktivitas harian agar ibadah Ramadan tetap maksimal hingga akhir bulan.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [ Jadwal Imsakiyah 2026]."Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan
