Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

5 Lokasi Takjil Jakarta Selatan 2026: Strategi 'War' Tanpa Terjebak Macet

Media Indonesia
19/2/2026 15:58
5 Lokasi Takjil Jakarta Selatan 2026: Strategi 'War' Tanpa Terjebak Macet
Ilustrasi(ANTARA/PUTRA M. AKBAR)

 

Ramadan 2026 (1447 H) membawa suasana baru di Jakarta Selatan. Tradisi berburu takjil atau "war takjil" kini semakin terorganisir dengan banyaknya sentra kuliner yang terintegrasi dengan transportasi publik. Bagi warga Jaksel, momen ngabuburit bukan sekadar menunggu waktu berbuka, melainkan ajang eksplorasi rasa.

Lokasi Berburu Takjil Terpopuler di Jakarta Selatan

Lokasi Menu Andalan Akses Terbaik
Blok M Square Gorengan, Kue Subuh, Kuliner Jepang MRT Stasiun Blok M BCA
Pasar Santa Menu Sehat, Jus Buah, Camilan Viral Bus TransJakarta Koridor 13
Lapangan Blok S Es Podeng, Sate, Siomay Ojek Online / Kendaraan Pribadi
Masjid Al-Azhar Roti Bakar Eddy, Kolak, Bubur Sumsum MRT Stasiun ASEAN
Tebet Raya Es Pisang Ijo, Dimsum, Martabak KRL Stasiun Tebet

Bacaan Doa Buka Puasa Sesuai Sunnah

Sambil menantikan waktu Maghrib di Jakarta Selatan, penting untuk menyiapkan diri dengan doa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Doa Shahih (Dzahabaz Zhama’u)

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Latin: Dzahabaz zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru in syaa Allah.

Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah." (HR. Abu Dawud)

Doa Populer (Allahumma Laka Shumtu)

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Latin: Allahumma laka shumtu wa 'ala rizqika afthartu.

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka." (HR. Abu Dawud)

Tips Berburu Takjil di Jakarta Selatan

  • Datang Lebih Awal: Pukul 15.30 WIB adalah waktu ideal untuk mendapatkan menu terbaik sebelum kehabisan.
  • Gunakan Transportasi Publik: Hindari kemacetan parah di kawasan Senopati atau Blok M dengan menggunakan MRT atau TransJakarta.
  • Siapkan Pembayaran Digital: Sebagian besar pedagang di Pasar Santa dan Blok M sudah menggunakan QRIS untuk transaksi yang lebih cepat.

Selamat menjalankan ibadah puasa dan menikmati momen berbuka di Jakarta Selatan!


Editor : Indrastuti
