5 Lokasi Takjil Jakarta Selatan 2026: Strategi 'War' Tanpa Terjebak Macet

Ramadan 2026 (1447 H) membawa suasana baru di Jakarta Selatan. Tradisi berburu takjil atau "war takjil" kini semakin terorganisir dengan banyaknya sentra kuliner yang terintegrasi dengan transportasi publik. Bagi warga Jaksel, momen ngabuburit bukan sekadar menunggu waktu berbuka, melainkan ajang eksplorasi rasa.
|Lokasi
|Menu Andalan
|Akses Terbaik
|Blok M Square
|Gorengan, Kue Subuh, Kuliner Jepang
|MRT Stasiun Blok M BCA
|Pasar Santa
|Menu Sehat, Jus Buah, Camilan Viral
|Bus TransJakarta Koridor 13
|Lapangan Blok S
|Es Podeng, Sate, Siomay
|Ojek Online / Kendaraan Pribadi
|Masjid Al-Azhar
|Roti Bakar Eddy, Kolak, Bubur Sumsum
|MRT Stasiun ASEAN
|Tebet Raya
|Es Pisang Ijo, Dimsum, Martabak
|KRL Stasiun Tebet
Sambil menantikan waktu Maghrib di Jakarta Selatan, penting untuk menyiapkan diri dengan doa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
Latin: Dzahabaz zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru in syaa Allah.
Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah." (HR. Abu Dawud)
اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Latin: Allahumma laka shumtu wa 'ala rizqika afthartu.
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka." (HR. Abu Dawud)
Selamat menjalankan ibadah puasa dan menikmati momen berbuka di Jakarta Selatan!
